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20 Temmuz 2018 12:07

Beyoğlu’nda uyuşturucu hesaplaşmasıyla işlenen cinayetin zanlıları yakalandı

Beyoğlu’nda uyuşturucu hesaplaşması nedeniyle öldürülen Niyazi Özlüer cinayetiyle ilgili 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Beyoğlu’nda uyuşturucu hesaplaşmasıyla işlenen cinayetin zanlıları yakalandı

20 Temmuz 2018 12:07

Öte yandan cinayeti gerçekleştiren zanlıların olayın ardından kaçış anları kameralara yansıdı.


Beyoğlu, Kasımpaşa Salhanesi Sokak üzerinde 19 Mayıs günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Niyazi Özlüer isimli şahıs tıraş olmak için sokakta bulunan bir berbere girdi. Özlüer’in berberde olduğunu öğrenen Erhan T. ve yanında bulunan 3 şüpheli sokağa gelerek beklemeye başladı. Niyazi Özlüer’e ait otomobili gören şüphelilerden ikisi aracın lastiklerini kesti. Bir süre sonra berberden çıkan Niyazi Özlüer ve Erhan T. karşı karşıya geldi. Uyuşturucu madde satışı konusunda anlaşmazlık yaşadıkları iddia edilen ikili arasında bir süre önce kavga çıktığı, Niyazi Özlüer’in Erhan T.’yi bıçakla yaraladığı öğrenildi. Bunun üzerine Erhan T. intikam için yanında bulundurduğu silahı çıkarak Niyazi Özlüer’in bacaklarına doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucunda kurşunlar Niyazi Özlüer’in bacaklarına isabet etti. Bacaklarından yaralanan Özlüer özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak kurşunlardan birinin atar damara isabet etmesi sonucunda Özlüer kan kaybından hayatını kaybetti.


Niyazi Özlüer’i vurarak olay yerinden kaçan Erhan T. ve beraberindeki 3 kişiyi yakalamak için ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin Beyoğlu’nda saklandıkları ortaya çıktı. Adres tespitlerinin ardından ekipler operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı yapılan baskınlar sonucunda Erhan T., Serkan T., Sezer D., Cihan A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 bin 120 adet uyuşturucu hap, 5 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 2 bin 500 lira nakit para ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Emniyette yapılan işlemlerde şüphelilerin çok sayıda suç kaydığının çıktığı öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinde işledikleri suçu kabul ettikleri öğrenildi. İfadelerinin ardından şüpheliler hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerin kaçış anı kamerada


Niyazi Özlüer’i silahla vuran şüphelilerin kaçış anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin motosikletle olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.




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