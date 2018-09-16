İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu düzenledi. Çukur Mahallesi'nde bir eve baskın düzenleyen ekipler, uyuşturucu sattığı belirlenen zanlıyı gözaltına aldı. Operasyonda ufak paketlenerek satışa hazırlanmış 450 torba uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen bir binayı takibe aldı. Ekipler, binaya düzenli olarak girip çıktığı belirlenen R.K. (25) adlı şahsı yakalamak için harekete geçen ekipler, zanlıyı kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı.

Yapılan aramada satış için hazırlanmış 450 paket, ağırlığı 144,5 gram gelen taş kokain ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin TL para ele geçirildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.