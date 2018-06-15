Beyoğlu’nda vatandaşlar bayram namazı sonrası kahvaltıda buluştu

Beyoğlu Yenişehir Çarşı Camii’nde bayram namazını kılan vatandaşlar, namaz sonrası Beyoğlu Belediyesi tarafından Dolapdere Mahallesi’nde cami bahçesinde organize edilen bayram kahvaltısında bir araya gelerek hem bayramlaştılar hem de kahvaltı yaptılar. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da namaz sonrası kahvaltı alanına gelerek vatandaşlarla bayramlaştı. Vatandaşların fotoğraf çektirme ricasını kırmayan Demircan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan, Başkan Demircan, elini öpen çocuklara da harçlık verdi. Kahvaltı sonrası protokol üyeleri ve vatandaşlar alandan ayrıldı.

Tüm İslam aleminin Ramazan Bayaramı’nı kutladığını ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Ramazan Bayramı bütün ülkemize, insanlarımızın ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. İnşallah birlik, barış, güzellik içerisinde iyi bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum. Bugün Dolapdere’deyiz. Sabah bayram namazımızı kıldık ve sonrasında bütün cemaatimizle kahvaltı da bir araya geldik. Bu güzelliği, bu kardeşliği, paylaşmayı hep birlikte idrak ettik. İçimizde yabancı kardeşlerimiz de vardı. Bu güzelliğin buradan yayılmasını temenni ediyorum” diye konuştu.