Beyoğlu'nda Yabancı uyruklu bir şahıs inşaat alanında ölü bulundu

Beyoğlu'nda bir inşaat alanında Cezayir uyruklu olduğu öğrenilen Saidani Hocine, ölü bulundu. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi tespit edilen şahsın cenazesi ali tıp kurumuna götürülürken polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde inşaat alanında bir kişi ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemede şahsın 3 kişi tarafından bıçakla yaralandığı belirlenirken şahsın, üzerinden çıkan pasaportta 26 yaşında Cezayir uyruklu Saidani Hocine olduğu öğrenildi. Cinayet sebebi henüz bilinmezken, metrelerce yaralı bir şekilde kaçmaya çalışan şahsın inşaat alanına sığınmak istediği ve orada öldüğü belirlendi.

Olay yerine gelen ekiplerin ve savcılığın incelemelerinin ardından Saidani Hocine'nin cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.