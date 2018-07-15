Beyoğlu’nda yaşlı adam otel odasında ölü bulundu

Olay, saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sakızağacı Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir otelin 5’nci katında kalan Arif Bocakkıtay’ı otel çalışanları otel odasını kontrolü sırasında yerde hareketsiz halde buldu. Otel çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Bocakkıtay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Bocakkıtay’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bocakkıtay’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.