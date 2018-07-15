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15 Temmuz 2018 00:22

Beyoğlu’nda yaşlı adam otel odasında ölü bulundu

İstanbul (İHA) – Beyoğlu’nda 68 yaşındaki yaşlı adam kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Beyoğlu’nda yaşlı adam otel odasında ölü bulundu

15 Temmuz 2018 00:22


Olay, saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sakızağacı Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir otelin 5’nci katında kalan Arif Bocakkıtay’ı otel çalışanları otel odasını kontrolü sırasında yerde hareketsiz halde buldu. Otel çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Bocakkıtay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Bocakkıtay’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bocakkıtay’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.




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