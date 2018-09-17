Beyoğlu'nda yeni eğitim yılı coşkuyla başladı

Beyoğlu'nda 2018-2019 eğitim öğretim yılının açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Başkan Demircan, “Devletin okulları bütün özel okullardan daha iyi. Çünkü sosyolojisi daha karmaşık ve daha gerçekçi. Onun için yavrularımız hayatın içerisinde daha başarılı oluyor” dedi.

2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ders başı yaptı. İstanbul Beyoğlu'nda yeni eğitim yılının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Beyoğlu Muallim Cevdet Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törene; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı'nın yanı sıra çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

“Yeni eğitim yılı coşkuyla başladı”

Tören, şehitler için bir dakikalık saydı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Adeta bir şölen havasında geçen törende, öğrenciler okudukları şiirler ve sahneledikleri bir birinden güzel gösterilerle katılımcıların büyük beğenisini topladı. Başkan Demircan törenin ardından sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da okul ziyaretlerine aralıksız olarak devam edeceğini söyleyen Başkan Demircan, öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar diledi.

“Devlet okullarının sosyolojisi daha gerçekçi”

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, törende yaptığı konuşmasında Okullarda eğitimin kalitesinin çok yükseldiğini belirterek, “Samimiyetle itiraf ediyorum ki, devletin okulları bütün özel okullardan daha iyi. Çünkü sosyolojisi daha karmaşık ve daha gerçekçi. Onun için yavrularımız hayatın içerisinde daha başarılı oluyor” dedi.

“Öğrencilere yazılım eğitimi desteği”

Yazılım teknolojisinde öğrencilerin önünü açacak eylemlerin içerisinde olduklarını da belirten Başkan Demircan, “Kasımpaşa da yeni bir Anaokulu açtık ve oraya kodlama atölyesi kuruyoruz. Beyoğlu'nda ki bütün Anaokulu öğrencileri en azından kodlama işini bugünden zihinlerine yerleştirsin diye böyle bir laboratuvar atölyesi yapıyoruz. İkincisi ise İstiklal Caddesinde Akademi Beyoğlu diye bir yer açtık. Orada da temel hedefimiz yazılım konusunda meraklı ortaokul düzeyindeki çocuklarımıza atölye çalışması yaptırmak” ifadelerini kullandı.

“Yeni bir heyecanla, yeni bir enerjiyle tekrar birlikteyiz”

Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ise, “Uzun bir tatilin ardından yeni bir heyecanla, yeni bir enerjiyle tekrar birlikteyiz. Ülkemizin yönetimindeki yeni anlayışa paralel olarak bakanlığımız da hedeflerini güncelledi ve bu güne kadar yapılmış birçok yeniliğin daha da artarak devamı noktasında kararlık ortaya koydu. Bizlerde eğitimciler olarak yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı bu hedefe paralel olarak yarınlara hazırlayacağız” şeklinde konuştu.