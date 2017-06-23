Beyoğlu’nda yetim çocuklara bayramlık sürprizi

Beyoğlu Belediyesi ve AK Parti teşkilatının düzenlediği ‘Çocuk Giydirme Programı’na AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Habibe Çiftçioğlu Başer, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Mutlu Bozkurt katılanlar arasındaydı.

AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş ev sahipliğinde gerçekleşen, ‘Çocuklara Bayram Hediyesi’ programında 300 çocuğa bayramlık kıyafetleri verildi. Programda, Tiyatro Külliyen ekibinin yaptıkları Karagöz-Hacivat gösterisiyle çocukları eğlendirdiler. Çocukların İllüzyonist Hamza Dündar’ın gösterisi sırasında şaşkınlıkları gözlerden kaçmadı. Yetim, öksüz, engelli ve dar gelirli ailelerin çocukları Ramazan Bayramı öncesi, bayramlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Şarkılar söyledi, oyunlar oynadı.

Programda konuşan AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, “Ramazan ayını yavaş yavaş uğurluyoruz. Ramazan ayı bizler için çok verimli geçti. İlçemizin her noktasında Ramazan’ın bereketini yaşadık. Beyoğlu’nda yaşayan tüm halkımızı fakiriyle zenginiyle hepsini Ramazan’ın feyzini bereketini payına düşeni alması için mücadele ettik. İlçemizin hayırsever işadamları ile bir araya geldik. Onlardan elde ettiğimiz hayırları yaklaşık 3 bin 500 erzak yardımını ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim ettik” dedi.

Harun Muş konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Ramazan ayını uğurlamamızın hüznünü yaşarken bir taraftan da bayram çoşkusunu sizlerle ve Beyoğlu’nun çocuklarıyla bir arada yaşamak istedik. Bugün burada çocuklarımızla bir araya geldik. Burayı cıvıl cıvıl doldurdular.

Bu ahlakı ve dini değerlerimizi geleceğe taşıyacak olan en önemli unsurlarda çocuklarımızdır. Onlar belki bugünün küçükleri ancak yarının büyükleri olacaklar. Herbiri geleceğin büyük adamları olacak buna canı gönülden inanıyorum. Allah bize her zaman paylaşmayı nasip etsin. Paylaştıkça herşeyin güzelleşeceğim biliyorum. Soframızı evimizi paylaşmayı nasip etsin.”