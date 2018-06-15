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15 Haziran 2018 13:54

Beyoğlu’nda zehir tacirlerine şok baskın

Beyoğlu Tarlabaşı’nda ihbar üzerine bir daireye baskın düzenleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 10 bin adet extacy ve çok miktarda para ele geçirdi.

Beyoğlu’nda zehir tacirlerine şok baskın

15 Haziran 2018 13:54


Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tarlabaşı’nda bir dairede toplu olarak uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine hazırlıklarını tamamlayan polis, dün saat 20.00 sıralarında Büyükkırlangıç Sokak’taki daireye baskın düzenledi. Ekipleri içeriye girdiğini gören şahıs, içerisinde uyuşturucu dolu poşeti pencereden çatıya attı. Hemen çatıya geçen polis, poşeti alarak içine baktığında çok miktarda para olduğunu gördü. Şahısların üst aramasında 1 adet de silah ele geçiren polis, uyuşturucu madde ticaretinden ele geçirilen paraya da el koydu. Evde bulunan 2 şahıs ise gözaltına alındı.


Valizin içerisinde binlerce extacy hap ele geçirildi.


Öte yandan Kurdela Sokak üzerindeki bir daireye de baskın düzenleyen ekipler, evde bir süre arama yaptı. Yapılan aramalarda polis, yatağı altında ağzı kapalı bir valiz olduğunu gördü. Ekipleri valizi açtıklarında yaklaşık 10 bin adet extacy hap, çok miktarda skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde ve eroin ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar, büroda ifadelerinin alınmasının ardından “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan adliyeye sevk edildi.




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