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20 Haziran 2018 14:32

Beyoğlu’ndaki silahlı kavganın detayları ortaya çıktı

Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan silahlı kavganın detayları ortaya çıktı.

Beyoğlu’ndaki silahlı kavganın detayları ortaya çıktı

20 Haziran 2018 14:32

Çatışma anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.


Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi Osmanlı Sokak’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavganın detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan K., İdris K., Engin D., Yavuz K., Fuat K., Faruk Y., Halis K., Aydın K. ve Muhammet K., işlettikleri lokantanın mülk sahipleri ile kira fiyatı yüzünden anlaşmazlık yaşadı. Bunun üzerine şüpheliler, 9 Mart günü saat 18.00 sıralarında Osmanlı Sokak’ta bulunan bir otele giderek mülk sahibi Mehmet A.D. ve yakınları Mehmet P., Turan D., Şahin G., Tarık D. ve Can D. ile tartışmaya başladı. Giderek büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Tarık D. isimli şahıs öldürüldü. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 14 Mayıs’ta Aydın K. isimli şüpheliyi Esenyurt’ta üzerinde tabanca ile yakaladı. Öldürme olayının azmettiricisi İdris K. ile olayda silah kullanan Muhammet K. da olayda kullanılan silahla birlikte Beyoğlu’nda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İdris K. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Muhammet K. ve gözaltına alınan diğer şüpheliler Ramazan K., Yavuz K., Aydın K. ile Can D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bu arada çatışma anına dair görüntüler ortaya çıktı.




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