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03 Ocak 2017 15:44

Beyoğlu’ndan Halep’e 6 tır ihtiyaç malzemesi

Beyoğlu’ndan Halep’e 6 tır ihtiyaç malzemesi

03 Ocak 2017 15:44

İnsanlık dramının yaşandığı Suriye’nin Halep şehrindeki vatandaşlara yardım için geçen hafta 5 tır dolusu yardım malzemesi gönderen Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu’nda yaşayan Suriyeli ailelerinde katıldığı törenle 6 tır dolusu ihtiyaç malzemesini daha Halep’e gönderdi.
Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde; Türkiye Diyanet Vakfı, Beyoğlu Kaymakamlığı, Beyoğlu İlçe Müftülüğü, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Market Vakfı işbirliğiyle toplanan 6 tır yardım malzemesi Kasımpaşa sahilinde düzenlenen tören ile Halep’e doğru yola çıktı. Törene Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, Beyoğlu İlçe Müftüsü Aydın Yığman, ilçede yaşayan Suriyeli aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol konuşmaları ile başlayan tören, Suriyeli ailelerin çocuklarıyla sahneye çıkması ve duaların edilmesi ile devam etti. Ardından Suriye’de yaşayanlar için hazırlanan tırlar gönderildi.

“Kendi çıkarları uğruna kana gözyaşına müsaade edebiliyorlar”
Suriye’de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadıklarını dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Sınırımızda küresel dünyanın acımasız insanları kendi menfaatleri uğruna bir toplumu bölmeyi göze alabiliyorlar. Kendi çıkarları uğruna kana gözyaşına müsaade edebiliyorlar. Ama biz bunu anlayamıyoruz bile çünkü bizim medeniyetimiz bizim inancımız merhametten yanadır. Birisi ölürken birisi açlık içerisindeyken biz refah içerisinde yaşamamız bizim felsefemize aykırı. Bizim toplumumuzun tamamı bu duygu içerisinde” şeklinde konuştu.



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