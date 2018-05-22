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22 Mayıs 2018 10:12

Beyoğlu’nun sokakları bereket sofraları ile şenleniyor

Beyoğlu’nda Yenişehir ve İstiklal mahallelerinde düzenlenen iftar programlarına katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Tuttuğumuz orucun ardından etrafında toplandığımız bu sofralar yemeğimizi hep beraber paylaştığımız için güzel” dedi.

Beyoğlu’nun sokakları bereket sofraları ile şenleniyor

22 Mayıs 2018 10:12


Beyoğlu Belediyesi, Taksim Meydanı ve Hasköy Sahilin yanı sıra ilçenin farklı mahallelerinde kurduğu iftar sofraları ile vatandaşları bir araya getiriyor. Her gün iki farklı mahallede kurulan birlik sofralarının bu seferki adresi Yenişehir ve İstiklal mahalleleri oldu. Aynı sofradan etrafında bir araya gelen mahalle sakinleri canlı müzik eşliğinde iftar saatini bekledi. Ezanın okunmasıyla birlikte hep beraber orucunu açan vatandaşlara Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da eşlik etti.



"Mutluluklar paylaşarak artar"


İlk olarak Yenişehir Mahallesi Hakem Sokaktaki iftar programında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Demircan daha sonra İstiklal Mahallesi Hacı Hüsrev Caddesindeki iftar programına katıldı. İftarın ardından vatandaşlarla sohbet eden Başkan Demircan, “İçerisinde bulunduğumuz Ramazan Ayının bizlere öğrettiği en güzel şey birlikte yaşama ve paylaşma duygusudur. Bizler anneler babalar olarak çocuklarımızı bencil olmamaları için eğitiyoruz. Onlara kardeşleriyle ve çevresiyle paylaşmayı öğretiyoruz. Çünkü mutluluklar paylaşarak artar. Tuttuğumuz orucun ardından etrafında toplandığımız bu sofralar yemeğimizi hep beraber paylaştığımız için güzel. Bu sofraları anlamlı kılan etrafında toplanan insanların varlığıdır. Belediye olarak bugün buraya gelecek sizlerle bu ana paylaşmak da bizim vazifemiz” dedi.




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