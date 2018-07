Bezmiâlem’de mezuniyet heyecanı

Türkiye’nin ilk sağlık üniversitesi olma özelliğini taşıyan ve iki asırlık köklü bir tarihe sahip olan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nin 2017-2018 mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Üniversitenin Bezmiâlem Valide Sultan’dan başlayarak tarihçesinin anlatıldığı tanıtım filminin gösterimi ile başlayan törenin açılış konuşmalarını Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Dilek Sema Arıcı ve Tıp Fakültesi birincisi Ayşenur Yılmaz gerçekleştirdi.

Dereceye giren mezunlar Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Fahrettin Özdemirci, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ve Tıp Fakültesi Dekanı Dilek Sema Arıcı’nın elinden plaket ve hediyelerini aldılar. Mezunların ailelerinin ve akademisyenlerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen törede, 101 öğrenci meslek yemini ettikten sonra büyük bir heyecanla keplerini attı.

Törende gençlere seslenen Rektör Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, “Sevgili gençler, bugün mezun oluyorsunuz. Ancak her zaman bizim öğrencimiz ve gurur kaynağımız olacaksınız. Yaklaşık iki asırlık köklü bir geçmişe sahip olan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nin yoğun eğitim-öğretim programını tamamlayarak geleceğiniz için yeni bir sayfa açmış bulunmaktasınız. Büyük heyecanla beklediğiniz mesleğinize ilk adımı attınız. Bu zamana kadar verdirdiğiniz uğraşlar ve emekler sonrasında sizlere takdim edeceğimiz mezuniyet beratlarını almaya hak kazandınız. Öncelikle hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyor ve sevgiyle kucaklıyorum” dedi.

“Mesleğinizin kutsallığını unutmayın”

Konuşmasında doktorluk mesleğinin kutsallığından da bahseden Prof. Dr. Kazancıoğlu, “Tarih boyunca insanlar; hekimlere, sağlık personellerine ihtiyaç duymuşlardır. Sağlık, insanın yaşamı boyunca en değerli ve en kıymetli hazinesidir. Sağlık neferi olmak, hayat kurtarmak ve bir insanın yaşamına dokunarak onların mutluluğuna katlı sağlamak her türlü takdirin üzerindedir ve bunun bir maddi karşılığı yoktur. Onun için hangi koşulda bulunursanız bulunun, öncelikle mesleğinizin ne kadar kutsal bir önem taşıdığını unutmayın. Her zaman motivasyonunuzu diri tutun. Sizler bu bilinç ve inanç ile görevinizi yaptığınız zaman emin olun ki bunun karşılığını maddi ve manevi manada her zaman fazlasıyla alacaksınız. Bezmiâlem’in atmosferinde yetişen sizlerin, hekimlik mesleğini hakkıyla yerine getireceğinden hiç şüphem yok. Bizlerin doktor ve sağlık görevlileri olarak en önemli sorumluluğumuzun toplumumuzun bilinç seviyesini yükseltmek olduğunu asla unutmayın. Bu şuurla sadece hastalara tedavi sunan değil, bunun çok daha ötesinde hoşgörü ve sabırla topluma ışık tutan birer toplum gönüllüsü olacağınıza da inanıyorum” ifadelerinde bulundu.

“Güzellikler hep sizinle olsun”

Öğrencilerini birçok bilgi ve deneyim ile mezun etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Tıp Fakültesi Dekanı Dilek Sema Arıcı, “Sevgili gençler 6 yıl önce doktor olma arzusuyla başladığınız yolun sonuna geldiniz. Okulunuz bitti. Ancak esas hayatınız şimdi başlıyor. Sizleri iyi birer hekim olarak yetiştirmeyi amaçladık ve iyi hekim, iyi insan nasıl olunur bunu öğretirken, iyi birer de rol model olmaya çalıştık. Zaman içerisinde üniversitemizden birçok bilgi ve deneyim ile ayrıldığınızın farkına varacaksınız. İlk mezunlarımızdan aldığımız geri bildirimler ile atandıkları kurumlarda bilgi ve tecrübeleriyle hemen dikkat çektiklerini söylemeleri buna bir kanıt olarak verilebilir. Bununla birlikte hayatın bu yeni aşamasında üniversite yılları farklı bir anı olarak kalırken, asıl zorlu olan hayat sınavına başlayacaksınız. Hastalarınız ile bir dünya kuracak ve onların sağlığı için ellerinizden geleni yapacaksınız. İleriki yıllarda yine karşılaştığımızda, sizlerin başarılı birer hekim olarak güzel işler yapmış olmanızın gururu bizlere yetecektir. Sevgili öğrencilerim, biz size sadece yol gösterebiliriz, yolda yürüyecek olan sizlersiniz. Ulaştığınız noktada bizleri hatırlamanız bile bizi mutlu edecektir. Başarı hep ‘başaracağım’ diyenlerindir. Güzellikler hep sizinle olsun, başarılarınız katlanarak çoğalsın. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.

Gerçek hayata başlamanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Tıp Fakültesi birincisi Ayşenur Yılmaz ise duygularını şu ifadeler ile dile getirdi:

“Hekimlik mesleğinin sorumluluğunun, gururunun ve yoruculuğunun ön gösterimini yaşadığımız intörnlük yıllarında sonra gerçek hayata uğurlanıyoruz. Farklı hayatlara dokunmak, yaşama farklılık katmak, bir ses, bir nefes olma ümidi ile şifanın aracısı olabilmek, bir çocuğun yüzünü gülümsetmek ve bir hastanın ağrısını dindirmek dilekleriyle mesleğimize ilk adımımızı attık. Üzerimizde emeği olan tüm hocalarımıza teşekkür ederim.”