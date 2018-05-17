Bezmiâlem’de “Şehirdeki Yalnızlık” Temalı Fotoğraf Sergisi

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Fotoğraf Kulübü öğrencilerinin düzenlediği “Şehirdeki Yalnızlık” temalı fotoğraf sergisinin açılış töreni gerçekleşti.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Dekanlık konferans fuaye alanında düzenlenen sergiye Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Akça, Rektör Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Tuncay, Genel Sekreter Zeynep Gökçen, yöneticiler, akademisyenler, öğrenciler ve bir çok fotoğrafsever katıldı.

Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Akça ve Rektör Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu’nun öğrencileri tebrikleri ile başlayan tören, Fotoğraf Kulübü Kurucu Başkanı Üsame Aytaç’ın açılış konuşmaları ile devam etti. Aytaç, “Bezmiâlem Fotoğraf Kulübü henüz 3 senelik bir geçmişe sahip olmasına rağmen fotoğrafı seven üyelerinin katkılarıyla her geçen yıl daha da güzel işlere imza attı. Bundan sonraki senelerde de bu ivmeyi sürdüreceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Fotoğraf kulübü danışmanı Doç. Dr. Mustafa Çakırca ise, “Sergimiz uzun soluklu bir fotoğraf atölyesi sonucu oluştu. Katılımcılara atölyede 57 saati teorik ders, 112 saati de uygulama gezisi olmak üzere toplamda 169 saat eğitim verildi. Bu süre zarflarında eğitimimizde teknik fotoğraf gezileri, stüdyo fotoğrafçılığı, fotoğrafçı okumaları, photoshop eğitimleri ve proje üretimi gibi konularda çalışmalar yapıldı” dedi.

Sergide katılımcılara sertifikalarını veren fotoğraf eğitmeni Orhan Alanlıoğlu’nun “Fotoğraf atölyemizde büyük bir özveri ile çalıştık. 16 arkadaşımızın 5 aylık emeği sonunda bu sergiyi siz fotoğraf severlerin beğenisine sunduk ve gösterilen ilginden de çok mutlu olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” sözlerinin ardından fotoğraflar katılımcıların beğenisine sunuldu.

Sergi, 21 Mayıs - 1 Haziran 2018 tarihleri arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin Vatan Caddesi’ndeki Tarihi Yerleşkesinde ziyarete açık olacak.