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‘Bi Dolu Medya' gösterisine Darülaceze'de yoğun ilgi

TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın ile ünlü radyocu DJ Hop Dedik Ayhan’ın birlikte sunduğu “Bi Dolu Medya” 2018 yılının ilk gala gösterisi Darülaceze’de gerçekleştirildi.

TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın ile ünlü radyocu DJ Hop Dedik Ayhan'ın birlikte sunduğu “Bi Dolu Medya” 2018 yılının ilk gala gösterisi Darülaceze'de gerçekleştirildi.


Televizyon ve radyo dünyasının ünlü isimlerinden TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın ile Hopdedik Ayhan'ın uzun süre üzerinde çalıştıkları ‘Bi Dolu Medya' adlı gösterisi; radyo ve televizyon dünyasında yaşanan olayları eğlenceli bir bakışla bu kez Darülaceze'de yaşayan vatandaşlar için sundu. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin ev sahipliğinde gerçekleşen “Bi Dolu Medya” gösterisine; İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Meclis Başkanı Bülent Kasap, Perpa Ticaret Merkezi Başkanları Mithat Yümlü ve Hasan Sezgin, ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt, MESİAD Başkanı Yusuf Gecü, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, İşadamları Tahir Kıran, Muzaffer Gülbay ve Sami Kervancıoğlu katıldı.


Darülaceze sakinlerine ve yaşlıları için özel olarak hazırlanan gösteri davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Etkinliğe katılan Darülaceze sakinlerine Kahramanmaraş'ın ünlü dondurma firması tarafından dondurma ikram edildi. Program sonunda, ‘Bi Dolu Medya' gösterisine; destek veren ve katkıda bulunanlara iş adamlarımıza Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci tarafından plaket verildi.

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