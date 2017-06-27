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27 Haziran 2017 18:39

Bıçaklandığı camiden cenazesi kaldırıldı

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Pendik’te bayramın birinci günü camide yaşanan bıçaklama olayında hayatını kaybeden Hüseyin Aydın, aynı camide düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Bıçaklandığı camiden cenazesi kaldırıldı

27 Haziran 2017 18:39


Pendik Esenyalı Merkez Camii’nde bayramın birinci günü Hüseyin Aydın (37) akli dengesi bozuk bir vatandaş tarafından bıçaklanmıştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hüseyin Aydın için bugün bıçaklandığı camide cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Pendik Belediye Başkanı Kenan Salih Şahin, Hüseyin Aydın’ın çocukları Talha ve Fatma, eşi Dilek Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede gözyaşlarına boğulan Hüseyin Aydın’ın çocukları bir süre tabuta sarıldı. Hüseyin Aydın için ikindi namazının ardından dua edilerek helallik alındı. Daha sonra cenaze namazı kılınan Hüseyin Aydın, Tuzla Aydıntepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.




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