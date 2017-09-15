Onunla alakalı biz TSA onaylı X-Ray’ler alıyoruz. Kargoda çok fazla problem çıkacağını beklemiyoruz" dedi.

Geçtiğimiz hafta babasını kaybeden Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi’ye havalimanı muhabirleri taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Ekşi, "Şu an uçak arıyoruz. Dünyada gidip bakmadığımız yer kalmadı. Dünyada da genelde bir iyileşme var. O yüzden şu anda uçak arıyoruz” dedi.

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA), Türkiye’den hava yoluyla gelen malların kapsamlı taranmasını gerektiren yeni bir güvenlik yönetmeliği yayınlayacağını açıkladı. Güvenlik prosedürlerindeki değişikliğin kargoya yönelik yeni tehditlere karşılık verebilmek ve havacılıkta küresel güvenlik eşiğini yükseltmek için yapıldığını ifade edildi. Konuyla ilgili Bilal Ekşi “Zaten yapılıyordu. Amerika bazı ülkelerden gelen kargolarda özel arama istiyor. Onunla alakalı biz TSA onaylı X-Ray’ler alıyoruz. Kargoda çok fazla problem çıkacağını beklemiyoruz. İlave eleman koyuyorsunuz. 3 kişiyle yapacağımız işi 5 kişiyle yapmış oluyorsunuz. Diyelim ki paleti eskiden bir bütün olarak gönderirken şimdi diyor ki bunları ayır tek tek X-Ray’den geçir diyor. Kargo bütün olunca zaman zaman içindeki bir şeyi tespit etmek zorlaşabiliyor. Kargo bizi fazla üzmez orada ilave eleman alır koyarız ama yolcuyu öyle yapamıyorsunuz. Kargoyu zamanında ulaştırırım 10 lira kazanacağıma 9 lira kazanırım. Kargoda çok fazla bir endişemiz yok. TSA’nın karıştığı yer uçak altına gelmeden önce kargonun depodaki güvenlik kriterleri ile ilgili. TSA yaklaşık 2 ayda bir gelip burada inceleme yapıyor" dedi.

THY Büşra’ya sponsor oldu

Rio Paralimpik Olimpiyatları’na katılarak ilk Türk kadın tenisçi unvanını kazanan ortopedik engelli Büşra Ün’e sponsor olduklarını belirten Ekşi, "Büşra’ya sponsor olduk ve elimizden geleni yapacağız. İnşallah THY çok fazla sponsorluk talebi oluyor. Bazen boyumuzu aşıyor. her önüne gelen bize de sponsor ol diyor. İstemenin sonu yok bizim de belli bir bütçemiz var. O bütçe içerisinde kalmamız gerekiyor. THY’den çok fazla sponsor isteği var. Araştırıyoruz. Bütçemize uygun şekilde sponsor oluyoruz" dedi.

Uçak arıyoruz

Geçen yıl 35 adet uçağın yerde beklediği ve bu seneki durumun sorulması üzerine Bilal Ekşi, "Şu an uçak arıyoruz. Hatta Emirates indirdiği uçaklar vardı, B787-900 ve A350 uçakları. Dünyada gidip bakmadığımız yer kalmadı. Dünyada da genelde bir iyileşme var. O yüzden şu anda uçak arıyoruz. Bu sene Rusya’da charter taleplerimizi durdurduk. Uçağımız olmadığı için. İnşallah gelecek sene zaten öyle bir şey düşünmüyoruz. Gelecek sene uçakları çok daha fazla koşturacağız. Eğer geniş gövde uçağı bulabilirsek wetlease olarak almaya çalışacağız" dedi.