Bilal Ekşi’den kabin amirlerine gümüş rozet

yılını dolduran 115 kabin amirine gümüş rozet verdi. Törende konuşan Bilal Ekşi, “120 ülkede 303 havalimanına uçuyoruz. Son 5 yılın en yüksek doluluk oranın yakaladık. Bu 50 bine ulaşan üyesiyle tüm Türk Hava Yolları ailesinin ortak başarısıdır” dedi.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan vekili Bilal Ekşi, 10. yılını dolduran 115 Kabin amirine gümüş rozet verdi. Törende konuşan Bilal Ekşi, “Türk Hava Yolları (THY) Türkiye’de 51, Avrupa’da 43 ülkede 114, Uzakdoğu’da 22 ülkede 36, Amerika’da 8 ülkede 17, Ortadoğu’da 13 ülkede 34 ve Afrika’da ise 33 ülkede 51 havalimanına uçuş gerçekleştiriyor” dedi.

Bu başarıda tüm çalışanların emeğinin olduğunu söyleyen Ekşi,”Havacılık sektörü adına küresel ölçekte zorlu geçen bir 2016’nın ardından 2017 yılında sergilemiş olduğumuz başarı tek bir kişinin değil, iştiraklerimizle birlikte 50 bine ulaşan üyesiyle tüm Türk Hava Yolları ailesinin ortak başarısıdır. Hedeflerimizi yüksek tuttuk ve ekip ruhuyla çalıştık. Çalışanlarımızın özverili gayretleri neticesinde yakaladığımız bu başarının 2018’de katlanarak artacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Son beş yılın en yüksek doluluk oranını yakaladıklarını söyleyen Ekşi, “Yüzde 81 buçuk ile son beş yılın en yüksek eylül ayı doluluk oranına ulaştık ve 2017 yılının ilk dokuz aylık döneminde ortalama yüzde 79 doluluk ile 52 milyon yolcuya ulaştık. Yolcu gelirlerimizin yanı sıra kargo gelirlerimizde de 2016 yılının aynı dönemine oranla güçlü bir artış sergileyerek toplam gelirimizi yüzde 23 oranında artış ile 3.6 milyar ABD Doları’na çıkardık” dedi.

2023 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz

Yeni havalimanı açılınca İstanbul’un dünyanın en önemli aktarma merkezi olacağını söyleyen Ekşi, “ Emin adımlarla ilerleyen ve büyüyen Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olarak bizler de hizmet kalitemizi her geçen gün arttırarak havacılık sektöründeki seçkin konumumuzu güçlendiriyoruz. Hâlihazırda yaklaşık yüzde 73’ü tamamlanmış bulunan ve Ekim 2018’de ilk fazını hizmete açarak 90 milyon yolcuyu ağırlamaya hazırlanan İstanbul Yeni Havalimanı, İstanbul’u, dolayısıyla da ülkemizi dünyanın en önemli aktarma merkezlerinden biri kılacak. Ana merkezimiz İstanbul’dan tüm dünyaya yayılan uçuş ağımızı, İstanbul Yeni Havalimanı’nın hizmete girişiyle birlikte daha da genişleterek misafirlerimizin hizmetine sunuyor olacağız. Yeni Havalimanı ile başlayacak bu yeni döneme geçişin hazırlıklarını olanca hızıyla sürdürüyoruz. Bu bağlamda, filomuza 40 adet yeni nesil geniş gövde uçağı dahil etmek üzere görüşmelere başladık. 2018’e sayılı günler kala filomuzu iki adet B777F tipi Turkish Cargo uçağı ile güçlendiriyoruz. Modern teknolojinin tüm imkânları ile donatılmış yeni Uçuş Eğitim Merkezimizi bu yıl içerisinde faaliyete geçirdik. Yenilenen Uçuş Eğitim Merkezimiz sayesinde her geçen gün genişleyen filomuzun ihtiyaç duyduğu insan kaynağını sağlamanın yanı sıra, sunmakta olduğumuz hizmetlerimizle sektörün önemli aktörlerinden biri olmayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak, törene katılan kabin amirleri ile birlikte pasta keserek toplu fotoğraf çektirdi.