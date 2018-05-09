Dünyanın bütün kültürleri değerlidir, aynı şekilde dünyanın bütün kültürleri saygıyı hak eder. Bu saygı temelleri olmadığı sürece devletler arası kültürler arası, milletler arası huzur ve barıştan söz edilmesi mümkün olamaz. Geleneksel sporları tanıyan yada tanımayan muhataplarımızla konuştuğumuz zaman çok güçlü karşılık bulmaktadır" dedi.

Türkiye’de geleneksel oyunların kitleselleşmesine büyük katkıda bulunan Etnospor Kültür Festivali’nin üçüncüsü, Yenikapı Meydanı’nda başladı.

883 sporcu ve 13 geleneksel spor dalının yer aldığı festivalde 40 adet çadır ve bir han çadırı bulunuyor. 9-13 Mayıs tarihleri arasında devam edecek olan festival bu yıl “At Binenin Kılıç Kuşananın” sloganı ile tecrübenin ve işin ehli olmanın önemini vurguluyor. Arap dünyasının ünlü Şahin Kuşları, Japon Atlı Okçuları (Yabusame) bu yıl festivale ayrı bir heyecan kattı. Festivalin açılış programına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, çok sayıda sporcu ve binlerce vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti. Daha sonra sporcuların kortej geçişi ve gösterileri izlendi. Sporcuların at üzerinde yaptıkları akrobasi gösterileri nefes kesti.

Geleneksel spor dallarının gelişmesi, profesyonelleşmesi ve olimpiyatlara katılması amacıyla düzenlenen Etnospor Kültür Festivali boyunca birbirinden yetenekli sporcular ter dökecek.

"Gerçekten geleneksel sporlara değişik bir vizyon ve enerji getirdiler"

Festivalin tüm dünya ülkelerine örnek olacak bir vizyona sahip olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Gerçekten değişik bir vizyon ve enerji getirdiler geleneksel sporlara. Doğru bir yolda ilerliyorlar. Her yıl, etkinliğin gücü heyecanı niteliği artıyor. Olimpiyatları dünyada milyarlarca insan izliyor. Yüzyıllardır milletlerimizin özellikle Türklerin at üzerinde imparatorluktan imparatorluğa taşıdıkları dinamizm çok farklı bir nokta. Burada tarihi bir süreci yaşıyorsunuz. Çocuklarımız ata dokunmadan oka dokunmadan yaşıyorlar. Bu süreçte adeta tozlu raflarda kalan geleneksel spor dallarının ortaya çıkarılması çok farklı bir vizyon”dedi.

“Ata binmek, atın üzerinde koşmak, coşmak , şahinlerle avlanmak yaşanması gereken farklı bir duygu” diyen Bakan Bak, “Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu kurulan yapı güçlenerek tüm dünyada etkili bir hale gelecek. Bizde etkinliklere destek sağlıyoruz ama, bunun yanında bu tip etkinliklerin yapılacağı tesisler yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat geçmişimizle olan bağlarımızın daha güçlendirmemiz. Biz tarihini yaşadıklarını sporla ortaya koyduğu değerlerini ileriye taşıyacak noktadayız. Yurt dışındaki heyecanları da görüyoruz. Biz bunun alt yapısına destek verecek tesislerin çalışmaları sürdürüyoruz” diye konuştu.

"Dünyanın bütün kültürleri değerlidir, aynı şekilde dünyanın bütün kültürleri saygıyı hak eder"

Etnospor Kültür Festivali’nin bu yıl daha kapsamlı etkinlikler ve sporcularla gerçekleştiğini belirten Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Geleneksel sporların popülerleştirilmesi veya tanıtılması merkezli çalışmalarımızla bunu bütün dünyaya haykırmak ve anlatmak istiyoruz. Kültürlerin kültür üzerine bir üstünlüğünden söz edilemez. Dünyanın bütün kültürleri değerlidir, aynı şekilde dünyanın bütün kültürleri saygıyı hak eder. Bu saygı temelleri olmadığı sürece devletler arası kültürler arası, milletler arası huzur ve barıştan söz edilmesi mümkün olamaz. Geleneksel sporları tanıyan yada tanımayan muhataplarımızla konuştuğumuz zaman çok güçlü karşılık bulmaktadır. Millilik ve yerlilik mesajı sadece ülkemizde değil dünyanın çeşitli ülkesinde güçlü bir karşılık bulmaktadır. Bu Etnospor Geleneksel Kültür Festivali sayesinde vatandaşlarımızın Türkiye’deki geleneksel sporları ilgisine sunuyoruz aynı zamanda misafirlerimizin katılımıyla Japonya’nın çok değerli atlı okçuluğu ve ve geleneksel kılıç gösterilerini Katar’ın Şahin avcılığını görmekteyiz. Çalışmalarımızın her tarafında destekçileriyle güçlendirerek devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Geleneksel sporların gelecek nesile aktarılması için yerel yöneticilere önemli görevler düştüğünü belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Bir belediye başkanı olarak lafla teşekkür etmenin yetmeyeceğini biliyorum . Aslında burada teşekkür edilmesi gereken bu spor dallarının bu şehirde İstanbul ilçelerimize ve ya il dışından gelen belediye başkanlarının şehirlerinde bu sporları ilçelerinde yapmak isteyenlere imkan sağlamak bizim teşekkür olarak bir görevimiz olduğunu düşünüyorum. Geleneksel okçuluk, geleneksel güreş bu sporları yapacaklara da bu imkanları sağlamanın bir görev olduğunu belediye başkanı olarak bize bir sorumluluk yüklediğini fark ediyorum. Bunun bilincindeyim. İstanbul 3 medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Özellikle kendi kültürümüzün uzun zaman baş şehirliğini yapmış. Böyle bir şehirde geleneksel sporlarımızın her birinin yapıldığı bir alanın oluşturulması gerekiyor” diye konuştu.