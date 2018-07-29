Bundan önce milli gelirimize oranla birinci sıradaydık, miktar olarak da birinci sıradayız” dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 29 Temmuz-8 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceği "2018 Tecrübe Paylaşım Programı" ile 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, TÜGVA Florya Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdunda düzenlenen oryantasyon eğitimine katıldı. Oryantasyon eğitiminde öğrenicilere hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, “Bu kadar genç insanın böyle bir organizasyonla dünyanın çeşitli ülkelerine hem de ekseriyetle birçok sıkıntı yaşayan ülkelere gidip gelmesi az bir sorumluluk değildir. Onun için böyle bir yükün altına girdikleri için kendilerini tebrik etmek gerekir” dedi.

“Ekonomik olarak 17. sıradaki ülke dış yardımlarda birinci sırada”

Türkiye’nin yurt dışı yardımlarda birinci sırada olduğuna vurgu yapan Erdoğan, “TİKA’nın merkezinde olduğu yurt dışı yardımlarla Türkiye dünyada yurt dışı yardımlarla birinci sıraya yerleşti. Bundan önce milli gelirimize oranla birinci sıradaydık ama 2017 rakamları itibarıyla miktar olarak da birinci sıradayız. Yani Amerika’sından, İngiltere’sinden, Çin’inden daha fazla sınırları dışına kalkınma yardımı yapan bir ülkeyiz. Ekonomik olarak 17. sıradaki ülke dış yardımlarda birinci sırada. Bu bizim kendimizle gurur duymamız için çok çarpıcı ama maalesef bizim 16 ülkenin de üzerine düşeni ne denli yapmadığı açısından çok çarpıcı. Bugün dünyanın yaşadığı ekonomik siyasi sıkıntıları yaşıyorsak, eminim bu sıkıntıların alt yapısı açısından ilişkili olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Uluslararası kalkınma programları ‘dostlar alışverişte görsün’ babında bu işleri yaparlar”

Programa katılacak öğrencilere gezmeye gitmedikleri, zaman zaman sıkıntı yaşayabilecekleri uyarısını yapan Bilal Erdoğan, “Uluslararası kalkınma programları, Dünya Bankası, IMF, Fransız Kalkınma Ajansı gibi kurumlar biraz dostlar alışverişte görsün babında bu işleri yaparlar. Ülkemize Suriyeli mültecileri misafir olarak kabul ettiğimiz dönemlerde bir çadır kentte UNESCO logosu gördüm. Yanları tamamen açık bir tente üstünde UNESCO logosu. Ne yapıyorlar acaba dedim. Ne yapıyorsunuz dediğimde pek cevap da yok. Bir şeyler dağıtmışlar, çocuklara çanta dağıtmışlar. Sonra orada görüntü veriyorlar. Diğer işleri kim yapıyor. Hepsi devletimizin parasıyla yapılan işler. Bu farkı da gittiğiniz ülkelerde göreceksiniz. Türkiye’nin yardımlarının reklam boyutu çok eksik. Bu biraz da zaaf. Bu kadar iş yapıyoruz, bu kadar hizmet yapıyoruz, dünyaya mesaj verecek işler yapıyoruz ama anlatmakta zayıf kaldık” diye konuştu.