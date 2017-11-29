Bilal Erdoğan’dan Eyüpsultan Belediyesi’ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu ÜyesiBilal Erdoğan, Eyüpsultan Belediyesi’ni ziyaret etti. BuradaEyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’la makamında bir süre sohbet eden Bilal Erdoğan, Başkan Remzi Aydın’la birlikte Eyüpsultan Tarihi Merkez Yönetimi (ESTAM) binasını da ziyaret etti. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın Bilal Erdoğan’a,ESTAM çalışmaları hakkında bilgi verdi. Eyüpsultan’ın tarihi alanının, tarihsel ve kültürel birikimi ile tekrar yorumlanarak, İstanbul’un tarihi mirasının daha işlevsel ve maneviyatına uygun şekilde tasarlanmasını amaçladıklarını belirten Başkan Remzi Aydın,ESTAMprojesi kapsamında yapılacak uygulamaları aktardı.

ESTAM sunumunun ardından konuşan Bilal Erdoğan, "Eyüpsultan bizim için İstanbul’un manevi merkezi olarak bildiğimiz, gözbebeğimiz bir semtimiz. Allah bu çalışmaları yerinde, gerçekleşmiş haliyle görmeyi nasip etsin" dedi.

Eyüpsultan Camii ve çevresi yeniden yorumlanacak

Başkan Aydın, Eyüpsultan’da zamanla kaotik bir görünüm oluştuğunu belirterek, çevre ve sokaklar arasında iletişimin zamanla kaybolduğunu, ESTAM uygulamasıyla Eyüpsultan Camii ve çevresinin yeniden yorumlanacağını ifade etti.

Görüşmenin ardından Başkan Remzi Aydın, Bilal Erdoğan’a ziyareti için teşekkür ederken, Eyüpsultan Gravürü ve ESTAM kitapçığı hediye etti.