Bilecik Belediyesi ‘Altın Karınca’ ödülüne layık görüldü

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca belediyecilik ödülleri sahiplerini buldu. Belediyelerin uyguladığı başarılı projeleri ödüllendirerek iyi uygulama örneklerinin tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan yarışmaya belediyeler birbirinden başarılı projelerle katıldı. Bilecik Belediyesi de hazırladığı örnek proje ile ödüle layık görüldü. ‘Yaşayan Şehir Müzesi’ ile ödül alan Bilecik Belediyesi, projeyle geleneklerin geleceğe taşınmasını amaçlıyor.

Projenin bir ilk olduğunu söyleyen Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Bilecik’te Yaşayan Şehir Müzesi adı altında biz müzecilik organizasyonu gerçekleştirdik. ‘Yaşayan bir müze’ uygulaması ilk defa Bilecik’te var. Geleneklerimizi bir taraftan tarihsel motiflerle anlatırken diğer taraftan da yaşatıyoruz. Müzenin her etkinlik odasında etkinliklerin uygulamasını yapıyoruz" dedi.