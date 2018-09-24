BİLGİ Cup'18 birincilik kupasını Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi aldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde bu yıl beşincisi düzenlenen BİLGİ Cup'18, 11 liseden toplam 66 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yelken yarışlarının kazananı Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi oldu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi sponsorluğunda, Vira Yatçılık ve BİLGİ Yelken Kulübü tarafından düzenlenen BİLGİ Cup'18'de, kupalar sahiplerini buldu. 23 Eylül Pazar günü santralistanbul Kampüsü Kayıkhane'de bu yıl beşincisi gerçekleştirilen yarışmada, liseli sporcular en hızlı yelkenci olmak için yarıştı. Haliç sularını hareketlendiren genç spor tutkunlarının rekabet ettiği BİLGİ Cup'18, yarışmacı öğrencilerin ailelerine ve yelken tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşattı.

BİLGİ Cup'18 yelken yarışında rekabet eden 11 okul içinden Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi birinciliği göğüsledi. İkinciliği FMV Erenköy Işık Lisesi alırken, İstanbul Erkek Lisesi adını üçüncü sıraya yazdırdı.

BİLGİ Cup'18'e katılan okullar

Bu yıl beşincisi düzenlenen BİLGİ Cup'18; FMV Özel Erenköy Işık Lisesi, Terakki Vakfı Okulları, Özel Saint Michel Fransız Lisesi, Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Robert Koleji, Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Üsküdar Amerikan Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Özel Saint Benoit Fransız Lisesi, Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Modafen Lisesi olmak üzere toplam 11 okulun katılımıyla gerçekleşti.