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01 Ağustos 2018 11:39

Bilgi evleri çocukları hayallerindeki bölümü kazandı

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evlerinde resim ve müzik eğitimi alan 3 öğrenciden Şiyar İçen ve Yunus Emre Çelik Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünü, Hamza Danışmanoğlu ise Beylikdüzü Güzel Sanatlar Lisesi Resim bölümünü kazandı.

Bilgi evleri çocukları hayallerindeki bölümü kazandı

01 Ağustos 2018 11:39

Liseden sonra konservatuarı hedefleyen çocukların hayali geleceğin en önemli sanatçıları arasında olmak.


Botanikten bilişime, bağlamadan fotoğrafçılığa kadar 52 farklı branşta eğitim veren Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri, çalışmalarının meyvelerini topluyor. Bağlama ve resim kursunda eğitim gören Bağcılarlı 3 öğrenci, hayallerini gerçekleştirmek için tercih ettiği bölümlerde okumaya hak kazandı.


1 senedir Güneşli Koca Yusuf Bilgi Evi’ne devam eden Hamza Danışmanoğlu, Beylikdüzü Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazandı. Hedefinin resim öğretmeni veya ressam olmak olduğunu söyleyen Danışmanoğlu, “1 yıldır burada resim dersi alıyorum. Hiçbir şey bilmiyordum. Her şeyi Burada öğrendim. Karakalem çizimle başladım sonra sırasıyla pastel ve sulu boyayı öğrendim. 30 kişi arasından seçildim. Başarıma katkıları olan hocalarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.



“Hocalarım sayesinde müziği çok sevdim ve başardım”


100’üncü Yıl Bilgi Evi’nde 9 yaşından beri bağlama dersi alan Şiyar İçen ise Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünü kazandı. Babasının teşvikiyle bağlama kursuna başladığını söyleyen İçen, “Babam düğün salonlarında çalıyor. Onunla beraber çalmayı çok istiyordum. O da bu işi öğrenmem için beni bilgi evlerine gönderdi. 5 yıldır hocalarımdan bağlama eğitimi alıyorum. Şimdi babamla beraber gittiğim düğünlerde kendisine eşlik ediyorum. Bağlama çalmayı bilgi evi sayesinde öğrendim. Liseden sonra konservatuarı düşünüyorum. Aşık Veysel ve Aşık Mahsuni Şerif’i dinliyorum. Onların yolundan gitmek istiyorum” diye konuştu. 15 yaşındaki Yunus Emre Çelik ise şunları söyledi:


“4. sınıfta bağlama kursuna başladım. İlk hafta zor gençti. Sonra alıştım. Yoğun bir hazırlık süreci geçirdik. Hocalarım sayesinde müziği çok sevdim ve başardım. Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazandım. Yeteneklerini keşfetmek isteyen çocuklara da bilgi evlerini tavsiye ediyorum” dedi.



“Allah yollarını açık etsin, inanıyorum ki istedikleri yere ulaşacaklar”


Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yaptığı açıklamada, “Geleceğe yön vermek için çıktıkları yolda başarıyla yürüyen yavrularımızı tebrik ediyorum. Onların hayallerini gerçekleştirmek için gösterdikleri bu azmin diğer çocuklarımıza da örnek olmasını diliyorum. Allah yollarını açık etsin. İnanıyorum ki başarılı olacak ve istedikleri yere mevkiye ulaşacaklar” dedi.




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