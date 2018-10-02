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Bilgi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi ekonominin nabzını tutacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEFIS), yeni geliştirdiği indikatörleri tanıtacak.

Merkezin geliştirdiği indikatörler mevcut finansal koşullar hakkında daha hızlı ve güncel bilgiye erişimi mümkün kılacak.



Bilgi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (CEFIS) yeni geliştirdiği Resesyon Olasılık Endeksi ve Finansal Koşullar Endeksi'nin detayları, 4 Ekim Perşembe günü düzenlenecek ‘CEFIS İndikatörleri Tanıtım Semineri'nde paylaşılacak. Üniversiteden yapılan duyuruya göre Bilgi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Barış Soybilgen'in sunumuyla gerçekleşecek seminerde, yeni geliştirilen indikatörler hakkında bilgi verilecek.



CEFIS'in yeni geliştirdiği Finansal Koşullar Endeksi ile Türkiye'nin içinde bulunduğu mevcut finansal koşullar hakkında hızlı bir şekilde bilgi sahibi olunması, Resesyon Olasılık Endeksi ile ise Türkiye'nin resesyona girme olasılığı ile ilgili bilgi verilmesi amaçlanıyor. CEFIS tarafından hayata geçirilen simditahmin.com web sitesinde yer alan endeksler sayesinde ekonomik aktörlerin, mevcut finansal ve ekonomik koşullar hakkındaki verilere daha hızlı erişmesi sağlanacak.

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