Bilgi İşlem Müdürleri Arnavutköy’de buluştu

13’üncü Bilgi İşlem Müdürleri Toplantısı Arnavutköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İstanbul İlçe Belediyeleri Bilgi İşlem Müdürleri Arnavutköy’ün yeni Belediye Hizmet Binasında ve İstanbul Yeni Havalimanına yapılan teknolojik yatırımlarla alakalı istişare yaptı. Bilgi İşlem Müdürlerine İstanbul’un 4’üncü büyük ilçesi Arnavutköy tanıtım videosu izletildi. Arnavutköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü İlkay Sarı, “Arnavutköy Belediyesi olarak teknik anlamda sizlere: Neler yapıyoruz? Ne gibi plan, programlarımız var? Ondan bahsedeceğim. ‘Kişisel verilerin kanunları’ ve İç İşleri Bakanlığı’nın bu konulardaki projelerinden bahsetmek istiyorum. Sonrasında serbest gündem ile devam edeceğiz. 3’üncü havalimanında yapılan teknik yatırımlar nelerdir? Onunla ilgili bir sunum yapacağız. Akabinde 3’üncü Havalimanı’nı gezeceğiz” şeklinde konuştu.

Arnavutköy: ‘İstanbul’un yarını’

Toplantıda konuşma yapan Arnavutköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli, “Arnavutköy’e hoş geldiniz. Arnavutköy öncelikle İstanbul’da olan bir ilçe ama çok da bilindiğini sanmıyorum. Bilenleriniz vardır mutlaka. Böyle unutulmuş bir köşede sanki. Son zamanlarda ‘Kanal İstanbul’ ve ‘3’üncü Havalimanı’ projeleri burayı biraz popüler kıldı. İnşallah bundan sonra gerçekten ‘İstanbul’un Yarını’ olarak burası yaşam konusunda ilerleyecek ve gelişecek. Öncelikle bu toplantıya katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Tekrar Hoş geldiniz sefalar getirdiniz demek istiyorum. Arnavutköy Belediye Başkanı Sayın Ahmet Haşim Baltacı adına ve şahsım adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.