Bilgi Koleji’nden dev bilişim ve teknoloji adımı

0’e kadar geniş bir yelpazede öğrencilerini hizmet verecek.

Bilgi Koleji, bilişim ve teknoloji programları için robotik çalışmalardan kodlamaya, 3D Modellemeden Web 3.0’e kadar geniş bir yelpazede yatırımlarına devam ediyor. Bilgi Koleji’nin Bilişim ve Teknoloji Eğitimleri hakkında bilgi veren kolejin kurucusu Ahmet Çevik, teknolojiyi tüketim değil üretim amacıyla kullanacak bir nesil yetiştirmek istediklerini söyledi.

Çevik, "Bilişim ve Teknoloji Eğitimleri ile çocuklarımıza bilgiyi etkin kullanmak ve üretken olmak için gerekli tüm araçları sunarak, dünyayı değiştirecek cesaret duygusunu kazandırıyoruz" dedi.

"Bilimsel düşünmeyi öğretiyoruz"

Gelecek 20 yılda mesleklerin yüzde 80’inin değişeceğine vurgu yapan Çevik, öğretim tekniklerinden bahsederek, şu ifadeleri kullandı: "Bu mesleklerin önemli bir kısmı bilişim alanında olacak. Bu nedenle Bilgi Koleji’nde ortaokul ve lisemizde yaklaşık 600 saat çeşitli bilişim dersleri ile öğrencilerimizi teknoloji dünyasında ayakları yere basan bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğretmenlerimiz ve ilgili kurullarımızın oluşturduğu eğitim içeriklerimizle, öğrencilerimize teknoloji kullanarak, araştırarak, yenilikleri takip edip sorgulayarak, bilimsel düşünmeyi öğretiyoruz".

"Zengin içeriklerle güncel ve öğretici programlar hazırlıyoruz"

Bilişim sektöründe 20 yıllık bir tecrübeye sahip olduklarını belirten Çevik, "Öğrencilerimizin bilişim dünyasını en faydalı şekilde kullanmalarını ve teknoloji dünyasından en doğru biçimde faydalanmalarını hedefliyoruz. Öğrencilerimize kodlama, yazılım, robotik, 3D Modelleme ve Üretim, WEB 3.0 başlıkları altında çok çeşitli araçlarla zengin içeriklerle güncel ve öğretici programlar hazırlıyoruz" diye konuştu.

"Yol gösterecek bir bilgiyle donatmayı hedefliyoruz"

Robotiği ilkokuldan başlayarak öğrencilere aktardıklarını ifade eden Çevik, Kodlama eğitimlerinin temelden başlanarak öğretildiğine vurgu yaptı. Ahmet Çevik, şöyle konuştu: "Robotik çalışmaları ile öğrencilerimizin teknoloji kullanımı, tasarım, fen bilimleri ve matematiksel işlemler konularında beceri kazanmalarını hedefliyoruz. Artık 21’inci yüzyılda okuma, yazma, problem çözme gibi temel becerilere kodlamanın da eklendiği kimse tarafından reddedilmiyor. Kodlama, çocuklarımızın gerek günlük yaşamında gerek dijital dünyada karşılaştıkları problemlere algoritmik yaklaşımlarla çözümler üretmelerini sağlayan bir kültürle donatılmasını sağlıyor. Kodlama eğitimlerimizde en temelden başlayarak öğrencilerimizi geleceğin yazılımcıları olmaları yolunda teşvik ediyor ve onlara yetenekleri doğrultusunda yol gösterecek bir bilgiyle donatmayı hedefliyoruz".

"Geleceğin süperstarları yazılımcılar olacak"

Yazılımcıları ‘geleceğin süperstarları’ olarak gördüklerini söyleyen Çevik, "Öğrencilerimiz için yazılım dersleri ağırlıkta olmak üzere robotik, video ve tasarım, sistem ve dijital pazarlama gibi geleceği parlak meslekleri kapsayan bir müfredat hazırladık. Böylece öğrencilerimizin sevdiği mesleği belirleyip kariyerine o yönde devam etmesini ve bilişimsel düşünceyi kavramalarını ve uygulamalarını istiyoruz" açıklamasında bulundu.