BİLGİ Robotik Takımı Türkiye'yi temsil etti

Başarıyla finale yükselen takım, gümüş madalyanın sahibi oldu.

‘Punnet' isimli projeleriyle Laureate Robotik Mühendisliği Mükemmeliyet Ödülü yarışmasına katılan BİLGİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan Robotik Takımı dünya ikincisi oldu. Tüm elemeleri başarıyla geçerek finale yükselen takım, gümüş madalya ve 6 bin dolarlık ödülü kazandı. Peru'da düzenlenen yarışmanın birincisi ise Brezilya Salvador Üniversitesi oldu.

Endüstriyel lojistik alanında görev alabilecek akıllı bir robot tasarımının ve üretiminin yapılmasını amaçlayan yarışmada; BİLGİ'li öğrencilerin, farklı renk ve konumlardaki objeleri tanımlayarak, renklerine göre ayırıp işaretlenen boşaltma noktalarına objeleri bırakabilen Punnet isimli robotu, yarışmanın 6 finalistinden biri oldu. Peru'nun Lima şehrinde gerçekleşen finalde ikinci olan takım; özenli çalışma, projenin niteliği ve sunum performansı kriterleri sayesinde yüksek puan aldı.

İki dönemdir yoğun bir şekilde hazırlandıkları projeyi başarıyla tamamlayan BİLGİ Robotik Takımı öğrencileri Mehmet Ataberk Sarı (takım kaptanı), Uğur Uğurlu, Masarra Mohamed ve Barkın Metin; yarışmaya BİLGİ Mekatronik Mühendisliği Bölümü Dr. öğretim üyesi Mehmet Ayyıldız'ın danışmanlığında hazırlandılar. BİLGİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Denker, Laureate Network Hakem Heyeti üyeleri arasında yarışmada görev aldı.