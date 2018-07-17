Bilgi Üniversitesi bu sene 6 bin 431 mezun verdi

Bugüne kadar 30 bini aşkın mezun veren Bilgi mezun ailesine bu yıl 6 bin 431 öğrenci daha katıldı.

Türkiye’nin ilk vakıf üniversitelerinden İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2017 - 2018 akademik yılı ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunları, 9 - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen törenlerde diplomalarını aldı. 30 bini aşkın Bilgi mezun ailesine bu sene 6 bin 431 öğrenci daha katıldı.

Mezun öğrenciler, Santralİstanbul Kampüsü’nde düzenlenen törenlerde diplomalarını alarak mezuniyet sevinci yaşadı. Bu sene 22’inci mezunlarını veren İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin İletişim Fakültesi’nden 421; Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nden 502, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden 404, İşletme Fakültesi’nden 471, Hukuk Fakültesi’nden 228, Mimarlık Fakültesi’nden 194, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden 269, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan 47, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’ndan 72, enstitülerden ise 400 öğrenci mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ön lisans eğitimi alan bin 837 öğrenci Meslek Yüksekokulu’ndan, bin 526 öğrenci Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan, 60 öğrenci ise Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan diplomalarını aldı.

Mezuniyet törenlerinin açılış konuşmalarını yapan İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan, “Kolay olmayan bir süreci tamamladınız, başarınızı hiçbir zaman küçümsemeyin. Ancak yeterli de bulmayın. Ben her birinizin daha da iyisini yapacağına inanıyorum. Türkiye’de bu düzeyde eğitim alan ve hayata atılma aşamasına gelen az sayıda nitelikli genç insanlar olduğunuzu unutmayın. Daima öğrenin, daha çok öğrenin, daha iyi öğrenin, sorgulayın, bulduğunuz yanıtları paylaşın. Bilgi, görgü, saygı ve deneyim paylaştıkça artan hususlardır. Akıllıca, içinizden gelerek, doğru yaptığınıza inanarak paylaşın. Yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

İlk 3’e adını yazdıran Bilgililer

Bilgi Üniversitesi’nden bu yıl birincilikle mezun olan isim, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nden Barış Can oldu. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden Mısırlı öğrenci Hesham Moustafa Mohamed Gamaleldin Elsayed okul ikincisi, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Berna Şenay ise üçüncü oldu.