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24 Temmuz 2018 09:55

Bilgi Üniversitesi’nde tercih günleri başladı

Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul ve Kuştepe kampüslerinde, 14 Ağustos tarihine kadar devam edecek Tercih Günleri’ne start verdi.

Bilgi Üniversitesi’nde tercih günleri başladı

24 Temmuz 2018 09:55

Türkiye’nin dört bir yanından adaylar ağırlayacak.



İstanbul Bilgi Üniversitesi, 14 Ağustos tarihine dek santralistanbul ve Kuştepe kampüslerinde devam edecek Tercih Günleri’nde, aday öğrenciler ve aileleriyle buluşacak. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre ‘Okul için değil, yaşam için öğrenmeliyiz’ ilkesiyle kurulan ve 22 yılda 27 bine yakın öğrencisi, 30 binden fazla mezunu olan Bilgi, 2018 - 2019 Akademik Yılı’na ilişkin eğitim fırsatlarını doğrudan adaylarla paylaşacak.



Bilgi Üniversitesi tercih günlerinde aday öğrenciler, lisans programları için Santral İstanbul Kampüsü’nde, ön lisans programları içinse Kuştepe Kampüsü’nde; burslardan sosyal imkânlara, uluslararası eğitim seçeneklerinden iş fırsatlarına kadar geniş bir çerçevede danışmanlardan bilgi alacak. Bilgi’li öğrenciler tarafından karşılanacak adaylar, üniversite öğrencilerinin okula dair deneyimlerinden faydalanabilecek, 1 Ağustos tarihi itibariyle başlayacak fakülte seminerlerinde akademisyenlerle bir araya gelerek bölümler ve programlar hakkında detaylı bilgi alabilecekler. Akademisyenlere hem eğitim hem de mesleki sorularını yöneltebilecekler.



Tercih günleri boyunca Türkiye’nin dört bir yanındaki aday öğrenciler için Santral İstanbul ve Kuştepe kampüslerinin yanı sıra Bilgi Ankara ve İzmir bölge ofisleri de ziyarete açık olacak. Öğrenciler ayrıca merak ettikleri soruları, BİLGİ sosyal medya kanallarından ve çağrı merkezini arayarak ilgililere yöneltebilecek.




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