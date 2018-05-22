Bilgi ve iletişim teknolojilerinin büyüklüğü 116,9 milyar lira oldu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan toplantıya telekonferansla katılırken, Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu ve TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca önemli açıklamalarda bulundu.

Sektörde geçen yıl dolar ve TL bazında beklentilerin üzerinde bir büyüme gerçekleştiğini, diğer ülkelerle kıyaslandığında özellikle hizmet sektörünün henüz arzu edildiği kadar gelişmediğini söyleyen Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu, "Bilgi ve iletişim teknolojileri toplam sektör büyüklüğü Türk lirası bazında yüzde 18,2’lik büyüme ile 2017 yılında 116,9 milyar liralık hacme ulaştı" dedi.

Sektörün 2012 yılından bu yana büyümesinin yıllık ortalama yüzde 15 olarak gerçekleştiğini ve bu süre boyunca sektörün 2 katı boyuta ulaştığını kaydeden Yaveroğlu, "Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan birisi olan bilgi teknolojileri TL bazında yüzde 18,9’luk büyüme ile 41 milyar 300 milyon liraya, iletişim teknolojileri ise yüzde 17,8’lik büyüme ile 75 milyar 600 milyon liraya ulaştı. 2017 yılında 41 milyar 300 milyon liralık büyüklüğe ulaşan bilgi teknolojileri sektörünün alt kategorilerindeki büyüklük ise bilgi teknolojileri donanım 16 milyar lira, bilgi teknolojileri yazılım 18 milyar 800 milyon lira, bilgi teknolojileri hizmet 6 milyar 400 milyon lira şeklinde gerçekleşti. Bilgi teknolojileri kategorisinde bir önceki yıla göre en yüksek büyüme yüzde 29,1 ile hizmet kategorisinde gerçekleşti. Hizmet sektöründeki büyümeyi yüzde 20,5 ile yazılım, yüzde 13,8 ile donanım sektörleri takip etti" diye konuştu.

Toplantıya telekonferansla katılan BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, bilgi ve iletişim sektörlerini geliştirmenin önümüzdeki yıllarda daha önemli hale geleceğini belirterek, "Türkiye’nin bu alanda teknoloji geliştiren ve üretim yapan bir ülke olması için çaba sarf ediyoruz. Türkiye’nin 5G’ye yerli ve milli imkanlarla geçmesi için ’5G Türkiye Forumu’nu oluşturduk. 5G Türkiye Forumu’na operatörler, üreticiler ve sektörün tüm temsilcileri üye. Şunu çok açık bir biçimde söyleyebilirim ki, Türkiye 5G’yi, yerli ve milli imkanlarla kullanan ilk 10 ülke arasında olacak" ifadelerini kullandı.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca ise bilişim sektörü için belirlenen 2023 hedefine ulaşmak için 2017’de kaydedilen büyümenin yaklaşık 2 katı hızda bir yıllık ortalama büyüme hızının yakalanması gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Türkiye, geçtiğimiz 5 yılda dijital ekonomiye dönüşüm konusunda önemli adımlar attı. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörleri altyapısını geliştirdi ve şirketler kesiminde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımında belli bir mesafe alındı. Kamunun altyapı oluşturmada ve e-devlet hizmetlerinin kalitesinde sağlamış olduğu gelişme, bilgi ve iletişim teknolojilerinin şirketler kesimi ve vatandaşlar tarafından daha yaygın olarak kullanılması için önemli oldu."