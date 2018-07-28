Bilgi yarışması Hadi’den 20 Bin TL’lik rekor ödül

IOS ve Android tabanlı cep telefonları üzerinden internet aracılığıyla canlı olarak oynanan bilgi yarışması 1 milyondan fazla kez indirildi. App Store’da en popüler uygulamalar listesinde birinci sıraya yükselen Hadi, 29 Haziran Pazar günü 20 bin TL rekor ödül dağıtacak.

Her gün 20.30’da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30 saatlerinde canlı yayınlarla internet üzerinden milyonlarca kişiye para kazandıran Hadi Bilgi Yarışması’na ilgi her geçen gün artıyor. Müge Boz ve Merve Toy’un sunuculuğunda gerçekleşen yarışmada katılımcılar 10 saniye içinde sorulara cevap vermeye çalışıyor. Tüm soruları doğru yanıtlayan yarışmacılar önceden bildirilen para ödülünü eşit şekilde paylaşıyor. Google Play Store veya App Store üzerinden indirilip sadece telefon numarası ile kayıt olunan yarışma, kullanıcı dostu ara yüzü, güncel soruları, joker hakları ve dağıtılan para ödülleri sayesinde kısa sürede kullanıcıların ilgi odağı haline geldi. Türkiye’de kendi kategorisinde en popüler uygulama haline gelen Hadi, genelde de Instagram ve WhatsApp gibi dünya devi uygulamaları geride bırakan tek Türk uygulaması olduğu kaydedildi.

Pazar günü büyük ödül 20 bin TL

Hemen her oturumunda katılımcı sayısını katlamaya devam eden Hadi’ye şu ana kadar en yüksek katılım 26 Temmuz Perşembe günü 178 bin kişi ile sağlandı. Reklam tanıtımı olmadan günlük ortalama 25 bin yeni üye edinen Hadi, ödüllerini de bu doğrultuda artırmaya devam ediyor. Şimdiye kadar yaklaşık 1,2 milyon kişi tarafından indirilen ve 200 bin TL’nin üzerinde ödül dağıtan yarışma, pazar günü kullanıcılarının karşısına rekor bir ödülle çıkacak. Yaklaşık 200 bin kişinin katılması beklenen yarışmada 20 bin TL’lik rekor ödülü dağıtılacak.