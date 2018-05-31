Dolandırıcılardan 3’ü tutuklanırken, 8’i ‘adli kontrol’ hükümlerince serbest bırakıldı.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre; uluslararası dolandırıcılık şebekesi, bir bankanın, müşterisinin EFT transferinde olağandışı hareketliliği fark edip emniyete başvurması ile ortaya çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterisine ait hesaplarda bilgileri dışında 11 milyon 231 bin 683 Euro para transferi gerçekleştiğini fark eden bir banka tarafından emniyete yapılan suç duyurusu üzerine çalışma başlattı.

Banka, müşterisinin hesaplarındaki anormal hareketlilikten şüphelenince

Şikayetçi banka ve firmaların banka hesaplarını incelemeye alan siber polisi, firmalar arasındaki yazışmalara ulaşan uluslararası bilgisayar korsanlarının, firmaların mail hesapları ile yazışmalarını kendi oluşturdukları sahte mail hesaplarına yönlendirdiklerini tespit etti.

Soruşturma kapsamında Nijeryalı W.A.A. ile C.C.O. şebekenin Türkiye ayağında yer alan Ö.A., A.K., M.T., M.D., A.Ç., S.Ç., M.A., H.D. ve İ.H.B. adlı bilgisayar korsanlarının kimliklerini tespit eden polis, şüphelilere ait 24 ayrı GSM hattını dinlemeye alıp mail trafiğini izledi.

İkisi Nijeryalı 11 korsan yakalandı

Yapılan teknik ve fiziki takipte uluslararası ticari firmaların hesaplarına aktarılması gereken paraların, şebekenin Türkiye’deki üyelerinin hesaplarına aktardıkları ortaya çıkarıldı.

Dolandırıcıların adreslerine baskın yapan polis, Nijerya uyruklu W.A.A., C.C.O. ve dolandırıcılık şebekesinin Türkiye ayağında yer alan Ö.A., A.K., M.T., M.D., A.Ç., S.Ç., M.A., H.D. ve İ.H.B. adlı korsanları yakalayarak gözaltına aldı.

Şebeke üyeleri arasında açığa alınan bir polis ve TCDD çalışanı da var

Yapılan soruşturmada, şebeke üyeleri arasında daha önce başka bir soruşturma kapsamında açığa alınan bir polis ile Devlet Demir Yolları çalışanı olduğu öğrenilirken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 bin 650 Euro para, çok sayıda cep telefonu ve dizüstü bilgisayar, firmaların bilgi dosyalarını içeren hard disk, hafıza kartları ve banka hesap dökümleri ile hesap cüzdanları ele geçirildi.

Polis, söz konusu firmalara ait bankadaki 715 bin Euro paraya da bloke koydururken, şebekenin eline geçen 11 milyon 231 bin 683 Euro paranın izini sürüyor.

Yakalanan 11 kişiden 3’ tutuklu, 8’i serbest

Yakalanan 11 şüpheliden Nijerya uyruklu W.A.A. ve C.C.O. ile şebekenin Türkiye sorumlusu A.K., emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adli makamlara sevk edilen 8 dolandırıcının tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan, korsanlara yönelik düzenlenen operasyon, polis kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Polis, kayda geçen görüntülerde şüphelilerin adreslerinde arama faaliyetlerinde bulunurken, yakalanan korsanlara kelepçe takarak gözaltına aldığı görülüyor.