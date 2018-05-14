Bilim Fuarı Büyükçekmece’de açıldı

TÜBİTAK tarafından desteklenen 4006 Bilim Fuarı Büyükçekmece Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açıldı. 45 öğrenci tarafından hazırlanan 13 projenin sergilendiği 4006 Bilim Fuarına 11 öğretmen danışmanlık yaptı.

Fizik, kimya, biyoloji, matematik, coğrafya, bilişim teknolojileri, grafik ve fotoğrafçılık alanlarında hazırlanan projelerin sergilendiği Bilim Fuarı öğrenciler ve veliler tarafından büyük ilgi gördü.

İki gün boyunca şenlik havasında geçen fuarın açılışını yapan Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, "Öğrencilerimiz çok ilginç ve güzel projeler hazırlamışlar. Kendilerini ve onları yönlendiren öğretmenlerimizi kutluyorum. Gençlerimize imkan verdiğimizde ne kadar başarılı işler yapabileceklerini hep birlikte görüyoruz. Gençlerimiz inanıyorum ki çok daha önemli projelere imza atacaklardır" dedi.