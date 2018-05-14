Bilim meraklısı çocuklar bu şenlikte buluştu

Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen şenliğe, bilime meraklı yüzlerce çocuk katıldı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Küçükçekmec Göl Kenarı Anfi tiyatrosunda "Bilim ve Gözlem Şenliği" düzenlendi. İki gün boyunca süren şenlikte, katılımcılar gündüz teleskoplarla güneş gözlemi, havanın kararması ile ise gece gözlemi yapma imkanı yakaladı. Bilimsel gösterilere sahne olan şenlikte, ilçe genelindeki yetenekli çocuklara sahip çıkmak amacıyla gerçekleştirilen ‘Küçükçekmece Dahilerini Arıyor’ isimli yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

“Tohumları şimdiden atmamız gerekiyor"

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, gençlerin bilime merakını teşvik etmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirterek, geleceğin bilim adamlarının yetişmesi için böyle programlar düzenlenerek, tohumların atılması gerektiğini söyledi. Şenlikte Yrd.Doç.Dr.Hasan Tiryaki ‘Alternatif Enerjili Araç-Azak’, Prof.Dr.A.Talat Saygaç ‘4*4 Astronomi ve Uzay’, Semih Nemlioğlu ‘Küresel Isınma ve Çevresel Etkileri’, Dr.Yasin Özçelep ‘Hidrojen Enerjili Araç Uygulaması’ konularında sunum yaparak, öğrencilere önemli bilgiler verdi.

Bilim atölyelerinde bilgilendiler

Bilime önem veren ve bilimsel çalışmalara meraklı olanlara yönelik olarak düzenlenen bilim ve gözlem şenliğinde katılımcılar, “Ay’ın Evreleri Atölyesi”, “El Planetaryumu Atölyesi”, Gök Atlası Atölyesi, Güneş Saati Atölyesi, “Su Roketi Atölyesi”, “Teleskop Yapımı Atölyesi, Fizik Atölyesi” gibi çeşitli atölyelerde hem bilgilenip hem de uzayın gizemine yolculuk yaptı.

Öğrencilerden Başkan Karadeniz’e teşekkür

‘Küçükçekmece Dahilerini Arıyor’ isimli yarışmada ‘Çalar Top’ projesiyle birinci olan TED Atakent Koleji 5. Sınıf öğrencisi Ege Sehlikoğlu, “Görme engellilerin rahat bir şekilde tek başına futbol oynayabilmeleri için bir proje gerçekleştirdim. Bence çok güzel bir etkinlik. Herkes dereceye girmek için yarışıyor ve dolayısıyla çok güzel projeler çıkıyor ortaya. Bu anlamda bizleri bilime teşvik eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e teşekkür ederim” dedi. Programda ayrıca Küçükçekmece Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Yetenek Lise’niz ses yarışmasında, Türk sanat , halk, pop ve rap müziği kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.