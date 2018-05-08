Bilim ve Kültür Şenliği ile öğrenciler hem eğleniyor hem öğreniyor

55 okuldan çok sayıda öğrencinin katıldığı şenlikte birbirinden renkli projeler dikkat çekti.

Öğrencilerin bilimsel faaliyetlere ilgilerinin arttırılmasını ve ürettikleri projeleri sergilemelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Zeytinburnu Bilim ve Kültür Şenliği başladı. Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’ndaki şenliğin açılışına Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ile 55 okulun öğrencileri katıldı. Açılışta yapılan konuşmalarda öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren üreten ve yenilikçi bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine dikkat çekildi. TÜBİTAK’ın da desteklediği şenlikte çocuklar birbirinden güzel şarkıları seslendirerek katılımcılara hitap etti. Ardından alanda kurulan stantlarda yerini alan öğrenciler ürettikleri projeleri sergiledi. Kimi öğrencilerin el işi kağıtlarından yaptığı çalışmalar dikkat çekerken kimileri de yaptığı robotik çalışmalarla ilgi topladı. Farklı yaş gruplarını bir araya getiren şenlikte çocuklar hem yeni ürünler ortaya çıkarma hem de birbirlerinin projelerini inceleme fırsatı yakaladı. Alanı ziyaret eden vatandaşlar ise birbirinden renkli projeleri dikkatle inceledi.

“Bilgi ışığınız olsun”

Öğrencilerin bilimsel faaliyetler içerisinde yer almalarının bilginin ve teknolojini üretilmesi noktasındaki önemine dikkat çeken Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “Bilgi ışığınız olsun, bizim kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim deki ilk ayet de okudur. okumayı tavsiye eder hatta emreder. Bilgiye de okuyarak ulaşırız. Sizlere sağlanan imkanlarla sizler Türkiye’yi dünyanın yıldızı yapacaksınız. Amerika’nın da İngiltere’nin, Fransa’nın, Japonya’nın da önüne geçireceksiniz” ifadelerini kullandı.

“Lise olarak geç kaldığımızı düşünüyorum”

Geliştirdiği hidrolik robot kolu ile bilim şenliğinde yer alan 10’uncu sınıf öğrencisi Gizem Hande Karataş, “Ben hidrolik robot koluyla katıldım, sıvı basıncını anlatarak yaptığımız bir ödev oldu. İlkokul, ortaokul öğrencilerin böyle etkinliklere küçük yaşlarda başlaması bence daha güzel. Lise olarak geç kaldığımızı düşünüyorum. Bu ortamda bulunmak güzel” dedi.

“Yaptığımız şey sadece okulumuzla öğretmenlerimizle sınırlı kalmıyor”

Bilim şenliklerinin öğrencilerin ürettiği projeleri sergilemesi açısından çok önemli olduğunu söyleyen Ataberk Özcan, “ Yaptığımız şey sadece okulumuzla öğretmenlerimizle sınırlı kalmıyor, buradaki bilim şenliği sayesinde Türkiye’ye açılabileceğimizi düşünüyorum. Bu etkinlikler hem sosyal ilişkilerimizi hem de okulumuzu temsil etmek adına çok önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

10 Mayıs’a kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak Zeytinburnu Bilim ve Kültür Şenliği’nde geleneksel lezzetler, zeka oyunları, bilimsel deneyler, robotik çalışmalar, sergiler, konserler ve sahne etkinlikleri, atölyeler ile seminerler gerçekleştirilecek.