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Bilinçli anneler sağlıklı yarınlar

Avcılar Belediyesi, anne adaylarının gebelik sürecinde, doğumda ve doğum sonrasında yüklendiği sorumlulukların üstesinden gelmeleri, sağlıklı bir şekilde bu sürece yön vermeleri adına “Hamilelik Okulu” eğitim programına tabi tutuyor.


Anne adaylarına bu hafta ‘'Yeni Doğan Gelişimi ve Yeni Doğan Hastalıkları'' Uzm. Dr. Muhammed Altiti tarafından, ‘'Bebek Bakımında Ailenin rolü'' konulu seminer ise Doç. Dr. Herdem Aslan Genç tarafından verildi. Avcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Hamilelik Okulu” eğitimi düzenli olarak gerçekleştirilen programlardan birisi. Program kapsamında; anne adaylarına hamilelik öncesi ve sonrası, bu sürecin sosyal ve psikolojik sonuçları gibi birçok konuda bilgilendirme yapılıyor.


Gebelik Seyri ve Takibi, Gebelikte Beslenme, Yeni Doğan Gelişimi ve Yeni Doğan Hastalıkları, Bebek Bakımında Ailenin Rolü konuları işleniyor. Ayrıca Anne adaylarına yönelik doğum korkusunu yenmesi ve yeni bir yaşamın başlangıcına odaklanmalarını sağlamak amaçlanıyor. Anne ve Anne adayları için eğitici eğitimler Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesine gerçekleşiyor. Eğitimler alanında akademisyen ve uzman isimler tarafından veriliyor.

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