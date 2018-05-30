Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 11:37

Bilişim devine yeni satış müdürü

itelligence’ın, sektörel satış ekiplerinden sorumlu Satış Müdürü görevine Sibel Mersin getirildi.

Bilişim devine yeni satış müdürü

30 Mayıs 2018 11:37



İş uygulamaları alanında dünyanın önemli yazılım firmalarından SAP’nin 25 ülkede faaliyet gösteren ve SAP ekosisteminde yer alan en büyük uluslararası iş ortaklarından biri olan itelligence’ın, sektörel satış ekiplerinden sorumlu Satış Müdürü Sibel Mersin oldu.



Sibel Mersin kimdir?


İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Mersin, 17 yıllık kariyeri boyunca bilişim sektörünün önde gelen şirketilerinden sırasıyla Microsoft, Koç Sistem, SAP Türkiye ve Oracle Türkiye’de Ürün Müdürü, Satış Müdürü ve Key/Lead Account Manager gibi pozisyonlar üstlendi. 20 Nisan itibarıyla yeni görevine başlayan Mersin, itelligence’da Head of Sales (General Business) unvanıyla görevini sürdürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç