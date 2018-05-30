Bilişim devine yeni satış müdürü

İş uygulamaları alanında dünyanın önemli yazılım firmalarından SAP’nin 25 ülkede faaliyet gösteren ve SAP ekosisteminde yer alan en büyük uluslararası iş ortaklarından biri olan itelligence’ın, sektörel satış ekiplerinden sorumlu Satış Müdürü Sibel Mersin oldu.

Sibel Mersin kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Mersin, 17 yıllık kariyeri boyunca bilişim sektörünün önde gelen şirketilerinden sırasıyla Microsoft, Koç Sistem, SAP Türkiye ve Oracle Türkiye’de Ürün Müdürü, Satış Müdürü ve Key/Lead Account Manager gibi pozisyonlar üstlendi. 20 Nisan itibarıyla yeni görevine başlayan Mersin, itelligence’da Head of Sales (General Business) unvanıyla görevini sürdürüyor.