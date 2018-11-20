Bin 500 Arap yatırımcı yeni işbirlikleri için İstanbul'da Türk firmalarıyla buluştu

Arap yatırımcıları, Türkiye'deki konut üreticileriyle buluşturan 2 fuarda inşaat malzemeleri ve teknolojileri gibi ürünler bin 500 Arap iş adamına tanıtılıyor. Fuarların açılışını ise TÜRAP Derneği Genel Başkanı Sabuhi Attar ile iş adamları birlikte yaptı.

Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği(TÜRAP)'nin düzenlediği bin 500 Arap yatırımcının katılımıyla gerçekleştirilen 5'inci Türk- Arap Yapı İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri, İç Mimari, Mobilya Fuarı ile 2'inci Türk Arap Gayrimenkul Proje Yatırım ve Finansman Fuarı başladı. Bahçelievler'de bir otelde gerçekleştirilen fuarların açılışına Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği Genel Başkanı Sabuhi Attar, Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altınbaş, Cezayir Ankara Büyükelçisi Lahssan Boufares ile Arap yatırımcılar ve çok sayıda Türk firması katıldı. Açılışta Türk Arap birlikteliğinin önemi belirtilirken fuarla yeni işbirliklerinin oluşturulacağına da dikkat çekildi. Ardından konuşmacılara plaket takdim edildi. Fuarda Türk firmalar açtıkları stantlarla, yapı inşaat malzemeleri ve teknolojilerine yönelik birçok ürünü sergiliyor. 22 Kasım'a kadar sürecek olan fuarlarda geliştirdiklerini sistemleri iş adamlarına tanıtacak olan firmalar Türk-Arap ortaklıkları için çalışmalar gerçekleştirecek.

“Yatırım yapsınlar bunu teşvik ediyoruz”

Türk markalarının ve ürünlerinin çeşitli etkinliklerle Araplara tanıtıldığını ve yeni işbirlikleri için tanıtımın çok önemli olduğunu dile getiren Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği Genel Başkanı Sabuhi Attar, “Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği iş adamları hep beraber bir çalışma, sanayi, yatırım yapsınlar bunu teşvik ediyoruz. Türkiye için çok büyük bir Arap toplumunu buraya getiriyoruz. Arap toplumu hakikaten Türkiye'yi çok sever ve işbirliği yapmaya talip. Onun için biz burada onları en güzel şekilde misafir edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ Karşılıklı yatırım ilişkilerimizde önemli sonuçları olacağını düşünüyorum”

Etkinliğin; Arap yatırımcılarla ve Türk firmalarının yeni işbirliklerine imza atmasında büyük önem taşıdığını belirterek çok önemli bir organizasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, “Bin 500'den fazla Arap yatırımcı ve alıcı Türkiye'den 200'den fazla şirketin burada buluşması sağlandı. Bu 2 günlük etkinliğin ticaretimizde karşılıklı yatırım ilişkilerimizde önemli sonuçları olacağını düşünüyorum. Ülkelerimizin ve insanlarımızın refahı arttırmaya bu 2 günde biraz daha katkı sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.