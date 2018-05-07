Bin 500 öğrenci kupa coşkusu yaşadı

Yaklaşık 9 ay süren müsabakalarda bin 500 öğrenci, 6 farklı spor dalında madalya için yarıştı.

Başakşehirli bin 500 öğrencinin katılımıyla düzenlenen 4’üncü Spor Ligi, ödül töreni ile son buldu. Başakşehir Şehit Erdem Özçelik Stadyumu’nda gerçekleştirilen ödül törenine, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Çelik ve Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Selim Çelebi’nin yanı sıra eğitmenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Gençliğimizin her konuda başarılı olmasını istiyoruz

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, genç sporculara seslendi. Başkan Kartoğlu, bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri Spor Ligi ile çocuklara spor eğitimi vermenin yanında hem turnuva heyecanını yaşamaları hem de profesyonel yarışma kültürünü kazanmalarını amaçladıklarını söyledi.

Hayata geçirdikleri Sporun T’si projesi ile Başakşehir’de geleceğin sporcularını yetiştireceklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Çocuklarımızın küçük yaşlarda ölçümlerini yapıyoruz. Kabiliyetli oldukları spor dalına yönlendiriyoruz. Spor parklarımızda çocuklarımıza spor eğitimi veriyoruz. Sizlerin de desteği ile çocuklarımızı iyi seviyelere getirdik elhamdülillah. Başakşehir gençliğinin her konuda başarılı olmasını istiyoruz” dedi.

6 branşta bin 500 sporcu mücadele etti

Başkan Kartoğlu, konuşmasının ardından 9 ay süren 4’üncü Spor Ligi’nde dereceye giren genç sporculara kupalarını takdim etti. Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada, Spor Parkları’nda eğitim alan bin 500 öğrenci kupa için mücadele etti. 5-16 yaş aralığındaki sporcuların katıldığı Spor Ligi’nde 6 farklı spor dalında (Futbol, basketbol, badminton-taekwondo, masa tenisi, satranç) 507 müsabaka yapıldı.