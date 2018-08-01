Bin genç Türkçe için Türkiye’de

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Anadolu’nun zenginliğini, kültürel çeşitliliğini dünyaya taşımak amacında olduklarını belirterek, “Dili ile yemeğiyle, sanatıyla, tarihi dokusuyla Türk kültürünü öğrenip eşsiz hatıralarla ülkelerine dönecek olan bu gençler, bundan sonra gönüllü birer Türkiye elçisi olacaklar” dedi.

Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe Yaz Okulu programı ile Afrika’dan Uzak Doğu’ya kadar dünyanın dört bir yanından yapılan 150 bin başvurunun içinden seçilerek, Türkiye’ye gelen bin yabancı genç, hem Türkçe öğreniyor hem de Türk kültür ve sanatını yakından tanıma fırsatı buluyor.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Anadolu’nun zenginliğini, kültürel çeşitliliğini dünyaya taşımak amacında olduklarını belirterek, “Bugün Yunus Emre Enstitüsü olarak dünyanın 5 kıtasında 56 tane kültür merkezimiz bulunuyor ve bu yıl 9’ncu yılımızda 150 bin başvuru aldık, yaklaşık bin kişi ağırlıyoruz. Şu ana kadar Türkçe Yaz Okulu programımızda toplam 3 bin 500 kişi Türkiye’de ağırlamışız. Farklı ülkelerden gelenler arasında doktor, mühendis, öğrenci, araştırma görevlisi, yazılımcı gibi farklı meslek gruplarından insanlar var. Her milletten, her meslekten farklı gruplara Türkçe öğretmeyi hedefliyoruz. Üniversiteler bünyesindeki Türkçe dersleri sonuçlarını veriyor. Öyle ki öğrenciler Türkçe şiir bile yazıyor. Ayrıca bu 3 bin 500 kişinin birçoğu bulundukları ülkelerin Dışişleri Bakanlıklarında ya da önemli pozisyonlarda yer alıyorlar. Dolayısıyla Türkiye’ye önyargısız bakıyorlar. Bu da Türkiye’nin tanıtımı için çok önemli. Dili ile yemeğiyle, sanatıyla, tarihi dokusuyla Türk kültürünü öğrenip eşsiz hatıralarla ülkelerine dönecek olan bu öğrenciler bundan sonra gönüllü birer Türkiye elçisi olacaklar” diye konuştu.

Bağlama çaldılar, halay çektiler, baklava açtılar

Bu yıl Çin’den Somali’ye, Sudan’dan Filistin’e, İngiltere’den Senegal’e kadar 118 ülkeden gelen yaklaşık bin öğrenci, 28 farklı ilde eğitimlere katılıyor. Öğrencilere sadece Türkçe öğretilmekle yetinilmiyor. Her şehrin kültürü, geleneği, sanatı da öğrencilere yaşatılıyor.

Proje kapsamında Malatya’da Türkçe eğitim gören öğrenciler, dünyanın dört bir yanından gelerek Türkü söylediler. Malatya’da bağlama çaldılar, halay çektiler. Gaziantep’te Baklava Müzesini gezdiler. Baklava Ustası Mehmet Çolak ile birlikte baklava yapmayı öğrendiler. Somalili MaslahDaud hamur açarken zorlansa da yaptığı baklavayı gururla sergiledi. Edirne’de Mimar Sinan’ın ölümsüz eseri Süleymaniye’de dua ettiler, yaprak ciğer yapmayı ve Ebru sanatının inceliklerini öğrendiler.

Senegalli Fama’nın Türkçe şiiri

Üniversiteler bünyesindeki Türkçe dersleri de meyvelerini veriyor. Öğrenciler Türkçe şiir bile yazıyor. Senegalli Fama Wade yazdığı şiirde, “Türkiye güzel mi güzel gökyüzü masmavi toprağı yeşil mi yeşil havasından mutluluk damlıyor” diye sesleniyor. Makedon Mustafa Mustaf ise Türkçeyi yerinde öğrenmekten çok mutlu olduğunu söylüyor.

118 ülkeden Türkiye’ye geldiler

Program için Endonezya, Cezayir, ABD, Ermenistan, İsrail, Küba,Almanya, İngiltere Danimarka, Filistin, Mısır, Estonya, Finlandiya, Fransa ve Hollanda’nın da aralarında bulunduğu 118 ülkeden yabancı öğrenci geldi. Türkiye’de buluşan gençler, 12 Ağustos’a kadar Türkiye’yi gezerek Türkçe öğrenecek, Türk kültürünü, tarihini daha yakından tanıyacaklar. Program İstanbul’da yapılacak olan gezi programı ile sona erecek.