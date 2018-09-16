Bin motosikletli Yusuf Durup'un hayatını kaybettiği sapağa karanfil bıraktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden de geçen kortejdekiler kazanın yaşandığı yere motosikletlerinden karanfil attı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında sapağı kaçıran bir otomobil sürücüsü, seyir halindeki motosikletli Yusuf Durup'a (27) çarpmış ve motosikletten fırlayan genç bariyerlere saplanarak feci şekilde can vermişti. 1 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Beylerbeyi sapağında meydana gelen kazanın ardından motosikletçiler bugün bir eylem düzenledi. Yusuf Durup'un ailesi de korteje katıldı.

Bin motosiklet kortejde

1000'e yakın motosikletli Maçka KüçükÇiftlik Park önünde buluştu. Oluşturulan uzun motosiklet korteji Barbaros Bulvarı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde toplandı. Burada yapılan basın açıklamasının ardından yaklaşık bin motosikletli ellerine aldıkları karanfilleri kazanın meydana geldiği sapağa bıraktı.

“Böyle bir kalabalığı beklemiyorduk”

Korteje katılanlar arasında Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulüp Başkanı Adile Yavuz da vardı. Yaşanan feci kaza ve kortej hakkındaki düşüncelerini dile getiren Adile Yavuz, Türkiye'de henüz motosiklet kültürünün oluşmadığını söyledi. Çok kısa bir sürede organize olduklarını da ifade eden Yavuz, “Bugün çok duygulu anlar yaşadık. Çok yakın bir zamanda bir arkadaşımızı feci bir kazada kaybettik. Trafik kurallarına uymayan sürücüler yüzünden çok arkadaşımız aramızdan ayrıldı. Bugün artık buna bir son vermek için bir araya geldik. Gözlerimiz doldu, gerçekten böyle bir kalabalığı beklemiyorduk. Hem hüzün hem sevinç ikisini bir arada yaşadık. Umut ediyoruz ki bu son olsun ya da en aza indirilmeye çalışılsın. Trafik kurallarına uymak zorunda olduğumuzun herkesin bilincinde olmasını istiyoruz. Trafikte sorunlarımız çok fazla, hangi birini söyleyeceğiz, çözüm üreteceğiz onu şu an kestiremiyoruz. Türkiye'de motosiklet kültürü henüz yerleşmiş değil. Biz bu kültürü aşılamak için Türkiye Motosiklet Platformu adı altında bütün motosikletçi arkadaşlarımızla bugün toplandık ve göstermeye çalıştık. 1000'in üzerinde motor katıldığını düşünüyorum. Çok kısa sürede spontane gelişti. 1 hafta gibi kısa bir sürede bunu gerçekleştirdik” dedi.

Ellerindeki karanfilleri sapağa bırakan motosikletliler daha sonra kortejden ayrıldı. Motosiklet kortejine yol boyunca polis ekipleri eşlik ederek güvenlik sağladı.