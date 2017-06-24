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24 Haziran 2017 18:05

Bingöl şehidi Üsteğmen Arif Kalafat, son yolcuğuna uğurlandı

Bingöl’de teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan ve Elazığ’da kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Üsteğmen Arif Kalafat’ın cenazesi İstanbul’da son yolcuğuna uğurlandı.

Bingöl şehidi Üsteğmen Arif Kalafat, son yolcuğuna uğurlandı

24 Haziran 2017 18:05


Şehit Piyade Üsteğmen Arif Kalafat (26) için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Fikri Işık yanı sıra şehidin eşi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, askeri protokol, ailesi ve yakınları katıldı. Şehidin yakınları gözyaşlarını tutamazken aile fertlerinden bazıları ayakta durmakta güçlük çekti.


1 buçuk yıldır evli olduğu ve çocuğu olmadığı öğrenilen Şehit Üsteğmen Kalafat’ın cenazesi, kılınan namaz sonrasında edilen duaların eşliğinde top arabasına konularak Çekmeköy Mezarlığı’na defnedilmek üzere son yolcuğuna uğurlandı.




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