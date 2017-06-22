Binlerce Avcılarlı, geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi

Ramazan Ayı boyunca Avcılar’ın çeşitli yerlerinde düzenlenen etkinliklerin bir tanesi de Kadir Gecesi’nde iftar programıydı. Avcılar Belediyesinin Kadir Gecesi’nde düzenlediği iftar programında, binlerce Avcılarlı aynı sofrada buluştu. Eski Turgut Özal Stadı’nda düzenlen iftara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlar açıldı. Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, iftar önce ve sonra, tek tek masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların ve çocukların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Başkan Toprak, herkesle tek tek ilgilendi.

Avcılar halkının her zaman Kadir Gecesi’nde bir araya geldiğini ve birlikte iftar yaptığını belirten Başkan Toprak, ‘’ Biz bu iftarı gelenekselleştirdik. İftarın yapıldığı bu alan bizim en büyük alanlarımızdan biri. Burası daha önce stadyum olarak kullanılıyordu. Alt kısmı metro aktarma istasyonu olacak. Geçici otopark alanı olarak kullanılıyor ama bizim en büyük toplanma alanımız. Kadir Gecesi gününde toplandık. En güzel dualarla bayrama gireceğiz. Birlik ve beraberlik içinde, bolluk ve bereket dilekleri içinde karşıladığımız Ramazan Ayı’nı gene aynı duygularla uğurluyoruz. Bayramında buradaki atmosfer gibi şeker tadında geçmesini diliyoruz. Oruç tutanların orucunu Allah kabul etsin. Oruç tutan, tutmayan ve farklı inançta olan herkes burada. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. İşte bu bizim güzelliğimiz. Onun için iftarda, bu büyük alanda böylesine yoğun katılımlı buluşma Avcılar’da yaşanıyor. Bizler de, hemşerilerimizin sevgiyle bir araya geldiği bugünün gururunu ve manevi duygularını yaşıyoruz’’ dedi.

İftar programı, yapılan yemek duasının ardından son buldu.