Binlerce çocuk gerçek sinema deneyimi yaşayacak

Sinemasal Açık Hava Sinema Festivali ‘Avrasya Etabı' ile 15 binden fazla çocuğa gerçek sinema deneyimi yaşatılacak.

Sosyo-kültürel açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları, sinema başta olmak üzere sanatın tüm renkleriyle buluşturan Sinemasal, bu sene 6'ncısını düzenlediği Sinemasal Açık Hava Sinema Festivali'nin Avrasya Etabı ile Marmara ve Ege bölgelerinde yaşayan çocuklar için yola çıktı.

Yapılan açıklamaya göre 2013'ten bu yana Türkiye'nin 35 farklı ilinde 55 bin çocuk ve ailesinin geleceğine sanat aracılığıyla katkıda bulunan Sinemasal Kültür Sanat Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 15 bin çocuğa daha hayatlarında ilk kez gerçek sinema deneyimi yaşatacak.

1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nde Tekirdağ'dan başlayan masalsı festival; Çanakkale, Balıkesir, Kütahya ve Uşak programlarının ardından 11-12 Ekim tarihlerinde Denizli'de tamamlanacak. Gittiği her ilde tüm etkinliklerin ücretsiz olarak sunulduğu iki günlük festival programı kapsamında, açık havada film gösteriminden resim ve kukla atölyelerine, masal atölyesinden pandomim ve flamenko dans gösterilerine kadar çocukların birçok sanat dalıyla tanışmasına imkan tanınıyor.

Festival Takvimi:

01-02 Ekim 2018 Tekirdağ

03-04 Ekim 2018 Çanakkale

05-06 Ekim 2018 Balıkesir

07-08 Ekim 2018 Kütahya

09-10 Ekim 2018 Uşak

11-12 Ekim 2018 Denizli