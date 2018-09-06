Binlerce genç oyun fuarında eğlenceli dakikalar yaşadı

Binlerce oyunseverin yoğun katılım gösterdiği fuarda eğlenceli dakikalar yaşandı.

Oyun tutkunlarını Türkiye’de 13’ncü kez buluşturan Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı GameX 2018, binlerce oyunseverin yoğun katılımıyla açıldı. En yeni dijital oyunların ilk kez oyun tutkunlarıyla buluştuğu fuarda dijital oyun kahramanlarını birebir canlandıran Cosplay sanatçıları da büyük ilgi gördü.

“Asıl hedefimiz eğitim verebilmek”

Saatte 200 km hıza ulaşabilen drone’ların gösterisi ise nefes kesti. Dünyada son 3 yılda F1’e alternatif gösterilen drone ve drone sporlarını geniş kitlelere ulaştırabilmek için oyun fuarına katıldıklarını belirten Türkiye Drone Ligi (TDL) ve Drone Sporları Derneği kurucusu Can Tayfun, şu ifadeleri kullandı:

“Bu sene herhalde fuar rekor kıracak. Geçen sene 150 bin kişiye yakındı bu sene 200 bin kişi olacak gibi görünüyor. Çok keyifli ve gençler için hem eğlenceli hem bilgilendirici bir fuar burası, yakaladığımız tüm gençlere drone kullandırıyoruz. Pilotlarımızda da rekor katılım var; bu hafta sonu 20 pilotumuz katılacak. Keyifli bir şov yarışı yapıyoruz burada mümkün olduğunca görsel olsun istiyoruz. Aynı zamanda gençlere de katkımız olsun istiyoruz. Bizim asıl hedefimiz eğitim verebilmek çünkü dünyanın en hızlı gelişen hem sporu hem de mesleklerinden biri drone pilotluğu. İnşallah bu sene 2 bin 500 ile 3 bin arasında öğrenciye drone eğitimi vereceğiz.”

“Zamanımızı baya bir yiyor ama bence değiyor”

Dijital oyun kahramanlarını birebir canlandıran Cosplay sanatçıları da büyük ilgi odağıydı. Fuara gelenler oynadıkları oyun kahramanlarının kostümlerini ve aksesuarlarını taşıyan cosplay’ler ile bol bol fotoğraf çektirdiler. Yoğun katılımdan dolayı içeri girmekte zorlandıklarını kaydeden oyunseverler fuardan memnun kaldıklarını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundular:

“Baya bir sıra bekledik ama oldu buna değdiğini düşünüyorum. Birçok Cosplay sanatçısı ile fotoğraf çektirdik. Etkinliklere isimlerimizi yazdırdık. Sağolsunlar herkes ilgili davranıyor. Ben gayet memnunum bir Captain America vardı onunla fotoğraf çektiremedim çok içimde kaldı buradan duysun sesimi. Bence gayet iyiydi.”

“Fuarı gayet beğendim. Zamanımızı baya bir yiyor ama bence değiyor.”

“Güneşin altında 4 saat falan bekledik. Bunun dışında iyi şimdi yayıncıları bekliyoruz onlarla fotoğraf çektireceğiz. Cosplay sanatçıları güzeldi.”

Cosplay sanatçıları ise eğlendiklerini ve hafta sonu daha da kalabalık olacağını belirterek, şöyle konuştular:

“Olduğu kadar eğlenebiliyoruz. Haliyle yoruyorlar. Şuan için iyi ama hafta sonu muhtemelen pestilimiz çıkacak burada.”

“Olabildiğince eğlendirmeye çalışıyorum ama benim Cosplay’likten boynum ağrıyor biraz gerisi eğlenceli. Hafta sonu daha çok yoğun oluyor şuanda yine yoğun ama sevindiğimiz bir şey.”

“Biraz yoruyorlar fotoğraf çektirmek için ama yine de eğleniyoruz. Hafta sonu daha kalabalığını göreceğiz.”

“Beğendim. Çantalar aldık; arabaları sevdiğim için onlar dikkatimi daha çok çekti."

Fuar 9 Eylül Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek

Fuara 100’e aşkın yerli ve yabancı dijital oyun firma ve markası katılıyor. PC ve Konsol Oyunları, eşsiz simülatör ve VR (Sanal Gerçeklik) deneyimleri, profesyonel e-spor takımları ve oyuncuları, son teknoloji oyuncu ekipmanları, fenomen haline gelmiş Youtuber ve streamerlar, çarpıcı cosplay etkinlikleri, hediye ürünler, seminerler, paneller ve atölye çalışmaları da Dijital Oyun Fuarı’nın etkinlikleri arasında yer alıyor. Fuarda ayrıca Drone ve Robot Yarışları da yerinde izlenebiiyor. Birçok eğlenceli etkinliğe ev sahipliği yapan fuar 9 Eylül Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.