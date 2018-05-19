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19 Mayıs 2018 10:45

Binlerce kişi Taksim Meydanı’nda kurulan iftar sofralarında buluştu

Beyoğlu Belediyesi tarafından Taksim Meydanı’nda kurulan iftar sofralarında vatandaşlarla birlikte orucunu açan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Bugün dünyada üzülerek şahit olduğumuz nefretin ve gözyaşının temelinde paylaşma duygusunun eksikliği yatıyor.

Binlerce kişi Taksim Meydanı’nda kurulan iftar sofralarında buluştu

19 Mayıs 2018 10:45

Bizler Taksim’in orta noktasında kurduğumuz bu sofralar ile paylaşmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya gösteriyoruz” dedi.


Beyoğlu’nda her yıl on bir ayın sultanı Ramazan Ayında düzenlenen iftar programları bu yıl da aralıksız devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından Taksim Meydanı ve Hasköy Sahil’in yanı sıra her gün iki farklı sokakta kurulan iftar sofralarında 5 bin kişi hep birlikte iftar yapıyor. Aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu binlerce kişi Taksim Meydanı’nda kurulan iftar sofralarına akın etti. Canlı ilahi dinletisi eşliğinde iftar saatini bekleyen vatandaşlar ezanın okunmasıyla birlikte hep beraber oruçlarını açtı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da vatandaşlarla birlikte iftar yaparak Ramazan sevinçlerine ortak oldu.



"Sizleri her gün bu sofralarda bekliyor olacağız"


Paylaşma duygusunun önemine vurgu yapan Başkan Demircan, “Ramazan ayının bize öğrettiği en önemli şey paylaşma duygusudur. Bugün dünyada üzülerek şahit olduğumuz nefretin ve gözyaşının temelinde paylaşma duygusunun eksikliği yatıyor. Bizler Taksim’in orta noktasında kurduğumuz bu sofralar ile paylaşmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya gösteriyoruz. Çünkü günümüzde dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu şey bu paylaşma duygusudur. İftar sofralarımızı Ramazan ayı boyunca Taksim Meydanı’nda, Hasköy Sahil’de ve her gün iki farklı mahallede kurmaya devam edeceğiz. Sizleri her gün bu sofralarda bekliyor olacağız” dedi.




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