Diğer
Kategoriler
29 Mayıs 2018 11:45

Binlerce Tepecikli iftar sofrasında buluştu

Büyükçekmece Belediyesi’nin geleneksel mahalle iftarı Tepecik mahallesinde binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Binlerce Tepecikli iftar sofrasında buluştu

29 Mayıs 2018 11:45


Büyükçekmece Belediyesi’nin mahalle iftarlarına, Tepecik Mahallesi, Atatürk Caddesi’nde devam edildi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı iftarda davetlilerle tek tek ilgilenen Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, mahalle halkı ile sohbet ederek taleplerini de dinledi. İftara Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün yanı sıra CHP Milletvekili Zeynel Emre ve CHP 3’üncü Bölge Milletvekili adayı Ali Ulvi Gökbulak da katıldı.



“Ramazan paylaşmak demektir”


İftar öncesi konuşan Başkan Akgün, Ramazan ayının tüm güzelliklerini Büyükçekmece’de Büyükçekmece Ailesi olarak yaşamanın mutluluk verici olduğunu belirterek, “Ramazan ayı paylaşma ayıdır. Ramazan demek bereket demektir. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi bu yıl da her akşam sizlerle bir araya gelerek orucumuzu birlikte açıyoruz. Ramazan ayının tüm güzelliklerini siz büyük Büyükçekmece ailemle yaşamaktan, her akşam farklı bir mahallemizde sizlerle iftar sofrasını paylaşmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Mübarek Ramazan ayı hepimize bolluk ve bereket getirsin” şeklinde konuştu.


Başkan Akgün’den sonra konuşan CHP Milletvekili Zeynel Emre ve milletvekili adayı Ali Ulvi Gökbulak, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundular.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç