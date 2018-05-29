Binlerce Tepecikli iftar sofrasında buluştu

Büyükçekmece Belediyesi’nin mahalle iftarlarına, Tepecik Mahallesi, Atatürk Caddesi’nde devam edildi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı iftarda davetlilerle tek tek ilgilenen Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, mahalle halkı ile sohbet ederek taleplerini de dinledi. İftara Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün yanı sıra CHP Milletvekili Zeynel Emre ve CHP 3’üncü Bölge Milletvekili adayı Ali Ulvi Gökbulak da katıldı.

“Ramazan paylaşmak demektir”

İftar öncesi konuşan Başkan Akgün, Ramazan ayının tüm güzelliklerini Büyükçekmece’de Büyükçekmece Ailesi olarak yaşamanın mutluluk verici olduğunu belirterek, “Ramazan ayı paylaşma ayıdır. Ramazan demek bereket demektir. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi bu yıl da her akşam sizlerle bir araya gelerek orucumuzu birlikte açıyoruz. Ramazan ayının tüm güzelliklerini siz büyük Büyükçekmece ailemle yaşamaktan, her akşam farklı bir mahallemizde sizlerle iftar sofrasını paylaşmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Mübarek Ramazan ayı hepimize bolluk ve bereket getirsin” şeklinde konuştu.

Başkan Akgün’den sonra konuşan CHP Milletvekili Zeynel Emre ve milletvekili adayı Ali Ulvi Gökbulak, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundular.