Binlerce Ümraniyeli birlik, beraberlik ve kardeşlik sofrasında buluştu

Her yıl binlerce Ümraniyeliyi bir araya getiren geleneksel sokak iftarları devam ediyor. Bu kapsamda İstiklal Mahallesi için Kavaklıdere Caddesi üzerinde gerçekleşen iftara; Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve eşi Saliha Can’ın yanı sıra AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları, Ümraniye Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Ümraniye İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, muhtarlar, mahalle başkanları, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

İftar programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İftar öncesi konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Rabbim tuttuğumuz oruçları ve Kadir Gecesi’ne tekrar ulaşmayı nasip etsin" dedi.

Son günlerdeki terör operasyonlarına da değinen Başkan Can, "Bakın kaç yıl olmuş yaklaşık 40 yıla yakın zamandan beri bu bela ile mücadele ediyoruz. Ama gelmiş geçmiş birçok hükümet bu belayı def edemedi. Elhamdülillah son hükümetimiz yani Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki bu hükümetimiz teröründe belini kırdı. Biz bu kardeşlik sofralarını, bu kardeşlik projelerini her yere inşa ediyoruz. Doğu’dan Batı’ya, Güney’den Kuzey’e Anadolu coğrafyanın her tarafı kardeşimizdir. Alevi’siyle, Sünni’siyle, Laz’ı, Çerkes’i, Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı, Acem’iyle biz Türkiye’yiz" şeklinde konuştu.