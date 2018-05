Binlerce vatandaş aynı sofrada bir araya geldi

Bu kapsamda mahalle iftarlarının dördüncü gününde Esenkent ve Madenler Mahalle sakinleri için sofralar kuruldu.

Ümraniye Belediyesi, geleneksel hale gelen mahalle iftarlarında bu kez Esenkent ve Madenler Mahalle sakinlerini ağırladı. Teletaş İlköğretim Okulu Bahçesinde düzenlenen iftar programına Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra; Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Osman Nuri Anbarkaya, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları, Ümraniye Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Ümraniye İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. İftar programı Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başladı.

AK Parti Esenkent Mahalle Başkanı Bahattin Demir kısa bir selamlama konuşması yaparak, Başkan Hasan Can’a mahallelerine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederek hayırlı Ramazanlar diledi.

Programda bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, “Öncellikle Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Bizi bu güzel aya ulaştıran Rabbime hamd olsun. Bizim gibi ramazanı güzel yaşayamayan diğer Müslüman ülkelerdeki kardeşlerimiz var. Siyonist terör devleti geçtiğimiz günlerde kardeşlerimizi şehit etti. Allah bunları ıslah etsin, olmuyorlarsa helak etsin. İslam’ın ilk kıblesi Kudüs işgal altında ve buna sesini çıkaran tek lider Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi. 15 yıldır Türkiye’nin gelişiminden bahseden ve bundan rahatsız olanların ülke üzerinde yapmak istediği kötülüklerden bahseden Eminmollaoğlu, 24 Haziran seçimlerinde milletin yine doğru kararı vereceğini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, programda gerçekleştirdiği konuşmada “Hepinize hayırlı iftarlar, Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Ne güzel şu sofralarda kardeşçe oturup birlik beraberlik içinde iftarlarımızı açıyoruz” dedi. Terör devleti İsrail tarafından şehit edilen Filistinli Müslümanlara da rahmet dileyen Başkan Hasan Can, “Allah İslam’ın ve ümmetin yar ve yardımcısı olsun” dedi. 24 Haziran seçimlerinden de bahseden Başkan Hasan Can, ülkenin son 15 yıldaki gelişiminin 80 yıldakinden çok daha fazla olduğunu söyledi. “Sahip olduğumuz nimetlerin kadrini bilmemiz lazım. Allah bizleri gördüğümüz bu güzelliklerden mahrum etmesin” diyen Başkan Hasan Can, herkese hayırlı iftarlar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, “Bizleri Ramazan ayına kavuşturan Allah’a şükürler olsun. Ramazan ayınızı kutluyorum. Rabbim şimdiden tuttuğumuz oruçları kabul etsin” dedi.

Program Ezan-ı Muhammedi’nin okunup oruçların açılmasıyla son buldu.