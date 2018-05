Binlerce Zeytinburnulu aynı sofrada oruçlarını açtı

Zeytinburnu Belediyesi tarafından onbir ayın sultanı Ramazan ayının ilk gününde Zeytinburnu Meydanında düzenlenen iftar programında binlerce kişi bir araya geldi. İftar programına Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ile birlikte ilçede görev yapan STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar alanına gelen Başkan Murat Aydın, masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Alanı dolduran vatandaşlar, sahne alan müzisyenlerin ilahilerini dinleyerek ezanına okunmasını bekledi. Ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar, sofrayı paylaşmanın mutluluğu ve heyecanıyla oruçlarını açtılar.

“Ramazan’ının ilk iftarını birlikte yapıyoruz”

Ramazan ayının birlikteliğine değinen Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “Rabbime şükrediyorum bir Ramazan’a daha bizleri ulaştırdı. 2018 yılının Ramazan’ın ilk gününü, ilk iftarını birlikte yapıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu sene de bu tür organizasyonlarımız Ramazan sonuna kadar devam edecek. Her akşam farklı bir mahallede böylesine iftar sofralarımızı kuracağız. İftardan sonra Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanımızda çocuk programları yapılacak. Teravih arası verildikten sonra söyleşiler ve Ramazan’ın ruhuna uygun konser etkinliklerimiz olacak. Cumartesi akşamları 15 Temmuz Meydanımızda geleneksel hale gelen büyük iftar sofralarımız kurulacak. Sinema gösterileri olacak. Merkez Efendi’de, Merkez Efendi’nin kültür vadisi olan Merkez Efendi Camii’nde kültürel etkinliklerimiz her akşam devam edecek. Teravihten yarım saat önce Türkiye’nin ünlü hafızlarından, hocalarımız gelecekler ve Kuran okuyacaklar. Sonrasında teravih namazı kılınacak” dedi.

“Kardeş belediyemiz Beyt Hanun Belediyesi’ne taziyelerimizi buradan sunuyoruz”

Mazlum coğrafyalardaki insanlara vurgu yapan ve İsrail’i kınadığını dile getiren Başkan Aydın, “Maalesef dünyanın birçok coğrafyasında acılar, sıkıntılar da yaşanıyor. Zalim İsrail Kudüs’te, Gazze’de, Zeytinburnu Belediyesi’nin kardeş şehri olan Beyt Hanun Belediyesi’nin sınırları içerisinde onlarca Müslüman kardeşimizi iki gün önce şehit etti. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Kardeş belediyemiz Beyt Hanun Belediyesi’ne taziyelerimizi buradan sunuyoruz. Dualarımız hem Filistin’deki mazlumlar hem de tüm dünyadaki mazlumlar için. Rabbim onların yardımcısı olsun. İnşallah coğrafyamızdaki ve dünyanın mazlum coğrafyalarındaki bu acılar bir an önce biter. Bu sıkıntıların ortadan kalkması bizlerin gönlünü ve sofralarını birbirimize açmamızla mümkündür” ifadelerini kullandı.